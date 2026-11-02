Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев сократилась на 43%

В III квартале скорректированная прибыль, напротив, выросла на 61,1% год к году – до 16,2 млрд руб. Выручка за девять месяцев увеличилась на 7,9% до 613,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» связали рост с улучшением производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены части рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.