Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев сократилась на 43%
Скорректированная чистая прибыль ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. составила 14,7 млрд руб., что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила компания.
В III квартале скорректированная прибыль, напротив, выросла на 61,1% год к году – до 16,2 млрд руб. Выручка за девять месяцев увеличилась на 7,9% до 613,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» связали рост с улучшением производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены части рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
Пассажирооборот авиакомпании вырос на 5,5%, на международных направлениях – на 22,9%. В компании объяснили динамику открытием новых маршрутов и перераспределением самолетов на более протяженные направления. Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 12,2%. Основными причинами стали рост расходов на авиационное топливо, наземное обслуживание и оплату труда. При этом затраты на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов сократились на 10,9%.
Группа «Аэрофлот» за девять месяцев перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее: 31,1 млн – на внутренних линиях (-4,6%) и 11,1 млн – на международных (+12,9%). Пассажирооборот группы вырос на 4%, занятость кресел составила 91,4% (+1,5 п. п.). В сентябре группа перевезла 4,8 млн пассажиров (-4,2%) на фоне временных ограничений и изменения структуры перевозок.