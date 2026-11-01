ФБР заявило о причастности Северной Кореи к атаке на Binance на $6 млрд
Федеральное бюро расследований США (ФБР) утверждает, что установило связь между похищением более $6 млрд с криптобиржи Binance и Северной Кореей. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.
По данным ФБР, атака связана с TraderTraitor – элитным северокорейским хакерским подразделением.
Как сообщает компания в соцсети X, Binance приостановила транзакции утром 30 октября по азиатскому времени после раскрытия факта взлома. 1 ноября биржа пообещала возобновить вывод средств поэтапно. Приоритет отдадут токенам на основе данных о спросе пользователей за последнюю неделю, чтобы каждую пару «сеть – актив» можно было восстановить аккуратно».
По данным Binance, биржа уже покрыла около 90% похищенной криптовалюты. Выведенные средства представляли собой смесь крупнейших криптовалют, включая Bitcoin, Ether и стейблкоины USDT и USDC. Как подчеркнули в компании, Binance возьмет на себя финансовые последствия украденных средств. Эти убытки не будут переложены на пользователей.
29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование.