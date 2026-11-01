ФБР заявило о причастности Северной Кореи к атаке на Binance на $6 млрд

По данным Binance, биржа уже покрыла около 90% похищенной криптовалюты. Выведенные средства представляли собой смесь крупнейших криптовалют, включая Bitcoin, Ether и стейблкоины USDT и USDC. Как подчеркнули в компании, Binance возьмет на себя финансовые последствия украденных средств. Эти убытки не будут переложены на пользователей.