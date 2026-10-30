Гендиректор Binance раскрыл подробности хакерской атаки на $6 млрд
К хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance причастны несколько человек. Об этом сообщил генеральный директор площадки Ричард Тэн в соцсети Х. Расследование инцидента продолжается.
«Это не работа одного человека. Наше первоначальное расследование показало, что инцидент с безопасностью мог включать скомпрометированный ноутбук, однако последующее расследование выявило дополнительные точки проникновения», – сказано в сообщении.
Тэн отметил, что при взломе хакеры также использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения». По его словам, для того чтобы получить разрешение на операцию, злоумышленники использовали протокол мультиподписи EIP-7702.
Генеральный директор также сообщил, что на данный момент Binance перестраивает сервис вывода средств, проводит проверку безопасности, а также сотрудничает с правоохранительными органами, фирмами по анализу блокчейна, эмитентами токенов и другими биржами.
Тэн подчеркнул, что компания будет обязана покрыть убытки от данной атаки, а активы клиентов находятся в безопасности.
29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование.
30 октября Binance сообщила, что зарезервировала более $6,34 млрд собственных средств для компенсации потерь пользователей. Из зарезервированной суммы $5 млрд уже размещены в тех же криптовалютах, которые были затронуты взломом. Оставшиеся средства биржа приобретает на открытом рынке и через внебиржевые сделки (OTC). Также благодаря сотрудничеству с отраслевыми партнерами после кражи были заморожены активы на $3 млрд.
По оценке самой биржи, ущерб составил около $6,3 млрд. Изначально предполагалось, что злоумышленники могли получить доступ к инфраструктуре платформы через скомпрометированный ноутбук одного из сотрудников.