Гендиректор Binance раскрыл подробности хакерской атаки на $6 млрд

30 октября Binance сообщила, что зарезервировала более $6,34 млрд собственных средств для компенсации потерь пользователей. Из зарезервированной суммы $5 млрд уже размещены в тех же криптовалютах, которые были затронуты взломом. Оставшиеся средства биржа приобретает на открытом рынке и через внебиржевые сделки (OTC). Также благодаря сотрудничеству с отраслевыми партнерами после кражи были заморожены активы на $3 млрд.