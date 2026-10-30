Binance зарезервировала более $6,34 млрд для покрытия потерь клиентов

Из зарезервированной суммы $5 млрд уже размещены в тех же криптовалютах, которые были затронуты взломом. Оставшиеся средства биржа приобретает на открытом рынке и через внебиржевые сделки (OTC). В компании предупредили, что этот процесс может занять дополнительное время из-за низкой ликвидности некоторых токенов.