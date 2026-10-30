Binance зарезервировала более $6,34 млрд для покрытия потерь клиентов
Криптовалютная биржа Binance зарезервировала более $6,34 млрд собственных средств для компенсации потерь пользователей после масштабной хакерской атаки. Компания уже начала восстановление пострадавших активов и продолжает работу по возврату похищенных средств, говорится в заявлении Binance в соцсети X.
Из зарезервированной суммы $5 млрд уже размещены в тех же криптовалютах, которые были затронуты взломом. Оставшиеся средства биржа приобретает на открытом рынке и через внебиржевые сделки (OTC). В компании предупредили, что этот процесс может занять дополнительное время из-за низкой ликвидности некоторых токенов.
Binance также сообщила о заморозке активов на $3 млрд благодаря сотрудничеству с отраслевыми партнерами. Эта сумма не входит в сформированный резерв. Биржа совместно с правоохранительными органами, эмитентами криптовалют и аналитическими компаниями продолжает отслеживать и возвращать похищенные средства.
В Binance подчеркнули, что намерены покрыть подтвержденную нехватку активов за счет собственных ресурсов. В дальнейшем компания планирует публично подтвердить наличие клиентских средств через систему Proof of Reserves.
30 октября произошла масштабная хакерская атака на Binance. По оценке самой биржи, ущерб составил около $6,3 млрд. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к инфраструктуре платформы через скомпрометированный ноутбук одного из сотрудников.
В связи с инцидентом Binance временно приостановила операции по вводу и выводу средств. Позднее компания объявила о комплексном обновлении систем безопасности. Биржа рассчитывает восстановить работу в течение 48 часов и пообещала опубликовать технический отчет о причинах взлома.
29 октября основатель и бывший руководитель Binance Чанпэн Чжао сообщил о возможной атаке на платформу. Он заявил, что средства пользователей должны быть полностью компенсированы.