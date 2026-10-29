Итоги торгов на Мосбирже 29 октября

На глобальных рынках преобладали продажи, продолжает Смирнов. По его словам, на общий сентимент оказывали давление риски эскалации на Ближнем Востоке, высокая стоимость энергоносителей и опасения по поводу окупаемости ИИ-сектора. Кроме того, ФРС США сохранила ставку на уровне 3,75–4%. При этом глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул, что инфляция в стране остается повышенной. Инвесторы продолжают закладывать вероятность повышения ставки в декабре, говорит Смирнов: согласно индексу CME Group, 78,2% респондентов ожидают повышения показателя до 4–4,25% в следующем месяце, еще 21,4% ждут сохранения на текущем уровне. ЕЦБ также не стал менять ставки: по депозитам она осталась на уровне 2,5%, по маржинальным кредитам – 2,9%, а показатель основных операций рефинансирования – 2,65%.