Итоги торгов на Мосбирже 29 октября

Итоги торгов на Мосбирже 29 октябряИнвесторы фиксировали прибыль в отсутствие геополитических новостей и при снижении нефти
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 29 октября, снизился на 1,35% до 2492,38 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,12% и составил 973,22 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Московской биржи (+1,51%), Ozon (+0,82%), X5 (+0,38%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,26%) и «Сургутнефтегаза» (+0,23%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-4,5%), «Алросы» (-3,79%), «БТС-золота» (-3,54%), «Новатэка» (-3,46%) и «Русагро» (-3,45%).
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 17 коп. до 12,2 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,68 руб. (-19 коп.). Официальный курс евро составил 89,82 руб. (-35 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 1,76% до $109,6/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,25% до $100,58/барр.
На рынке акций 29 октября инвесторы фиксировали прибыль в условиях отсутствия геополитических новостей и снижения цен на нефть, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На динамику рынка также повлияла перегретость ряда бумаг, добавляет он. Вышедший днем ранее отчет Росстата по инфляции показал ускорение недельного роста и незначительное снижение годового, отметил эксперт. Индекс Мосбиржи может завершить неделю в области 2480–2580 пунктов, считает он.
На глобальных рынках преобладали продажи, продолжает Смирнов. По его словам, на общий сентимент оказывали давление риски эскалации на Ближнем Востоке, высокая стоимость энергоносителей и опасения по поводу окупаемости ИИ-сектора. Кроме того, ФРС США сохранила ставку на уровне 3,75–4%. При этом глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул, что инфляция в стране остается повышенной. Инвесторы продолжают закладывать вероятность повышения ставки в декабре, говорит Смирнов: согласно индексу CME Group, 78,2% респондентов ожидают повышения показателя до 4–4,25% в следующем месяце, еще 21,4% ждут сохранения на текущем уровне. ЕЦБ также не стал менять ставки: по депозитам она осталась на уровне 2,5%, по маржинальным кредитам – 2,9%, а показатель основных операций рефинансирования – 2,65%.
30 октября будет опубликована предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал. В США в тот же день ExxonMobil и Chevron представят квартальные отчетности. На российском рынке выйдут финансовые отчеты ВТБ, «Русгидро», «Ленты» и «Мать и дитя».
Курс рубля 29 октября консолидировался над круглыми 80 руб./$ и 12 руб./юань. Объем предложения валюты снижается, поскольку завершился налоговый период, считает Смирнов. В то же время ее общий приток комфортен для покрытия спроса как со стороны импортеров, готовящихся к высокому сезону продаж, так и со стороны Минфина, покупающего валюту в рамках бюджетного правила, отмечает эксперт. При этом уровень геополитического оптимизма несколько спал, поэтому скорректировались все рублевые активы, продолжает он. В конце недели валюты могут двигаться вверх, но потенциал движения ограничен, считает Смирнов. Он прогнозирует, что курс доллара составит 80–82 руб., юаня – 12–12,2 руб.