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Главная / Инвестиции /

У ЦБ нет задачи привлечь на крипторынок как можно больше граждан

Максим Инякин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ЦБ не ставит перед собой задачу привлечь максимальное число граждан на крипторынок, сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Кирилл Пронин на IX Crypto Summit. Цель Банка России совместно с участниками рынка – сделать сервисы удобными и прозрачными.

«У нас не стоит задача сделать так, чтобы как можно больше клиентов пришли и начали работать с криптовалютами. Давайте честно: мы должны сделать так, чтобы легально работать возможность была, но масштабировать эти сервисы, предлагать всем клиентам «давайте приходите инвестировать в криптовалюту» – конечно, у нас, у регулятора, такая задача не стоит», – подчеркнул Пронин на одной из сессий (цитата по ТАСС).

Закон, который формирует правовые рамки для обращения цифровых валют в стране, заработал 1 сентября: он закрепляет статус криптоактивов, определяет круг разрешенных и запрещенных операций, а также распределяет полномочия регулятора. Сделки с криптовалютой можно проводить на биржах, а учет и хранение активов осуществляют цифровые депозитарии. Роль посредников между биржей и инвесторами выполняют брокеры и управляющие компании (УК). Новыми игроками рынка стали криптообменники, через которые можно обменивать фиатную валюту в безналичной форме на крипту и наоборот.

Банк России уже допустил к работе первые цифровые депозитарии и криптообменники. В числе попавших в реестры – структуры «Т-технологий», Сбербанк и ВТБ.

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