У ЦБ нет задачи привлечь на крипторынок как можно больше граждан
ЦБ не ставит перед собой задачу привлечь максимальное число граждан на крипторынок, сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Кирилл Пронин на IX Crypto Summit. Цель Банка России совместно с участниками рынка – сделать сервисы удобными и прозрачными.
«У нас не стоит задача сделать так, чтобы как можно больше клиентов пришли и начали работать с криптовалютами. Давайте честно: мы должны сделать так, чтобы легально работать возможность была, но масштабировать эти сервисы, предлагать всем клиентам «давайте приходите инвестировать в криптовалюту» – конечно, у нас, у регулятора, такая задача не стоит», – подчеркнул Пронин на одной из сессий (цитата по ТАСС).
Закон, который формирует правовые рамки для обращения цифровых валют в стране, заработал 1 сентября: он закрепляет статус криптоактивов, определяет круг разрешенных и запрещенных операций, а также распределяет полномочия регулятора. Сделки с криптовалютой можно проводить на биржах, а учет и хранение активов осуществляют цифровые депозитарии. Роль посредников между биржей и инвесторами выполняют брокеры и управляющие компании (УК). Новыми игроками рынка стали криптообменники, через которые можно обменивать фиатную валюту в безналичной форме на крипту и наоборот.
Банк России уже допустил к работе первые цифровые депозитарии и криптообменники. В числе попавших в реестры – структуры «Т-технологий», Сбербанк и ВТБ.