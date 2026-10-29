У ЦБ нет задачи привлечь на крипторынок как можно больше граждан

«У нас не стоит задача сделать так, чтобы как можно больше клиентов пришли и начали работать с криптовалютами. Давайте честно: мы должны сделать так, чтобы легально работать возможность была, но масштабировать эти сервисы, предлагать всем клиентам «давайте приходите инвестировать в криптовалюту» – конечно, у нас, у регулятора, такая задача не стоит», – подчеркнул Пронин на одной из сессий (цитата по ТАСС).