АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу «Уральской стали»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «Уральская сталь», сообщается на сайте агентства.
Рейтинг компании остается на уровне BB-(RU), прогноз – «стабильный». Статус «под наблюдением» предполагает повышенную вероятность рейтингового действия на горизонте до 12 месяцев.
Присвоение такого статуса АКРА объяснило арестом денежных средств «Уральской стали», находящихся на ее расчетных счетах и поступающих на них. Агентство сослалось на решение Арбитражного суда Кемеровской области о принятии обеспечительных мер по иску АО «Стройсервис».
Об этом стало известно 23 октября. Суд арестовал на счетах «Уральской стали» 819,2 млн руб. «Стройсервис» подал иск о взыскании долга, процентов за пользование коммерческим кредитом и неустойки по договору поставки, следует из картотеки суда. В обоснование истец указал, что в 2026 г. «Уральская сталь» выступила в качестве ответчика по 542 искам на сумму 6 млрд руб. Кредиторская задолженность ответчика по состоянию на начало 2026 г. составляла 51,96 млрд руб.
В настоящий момент в обращении у «Уральской стали» находятся три выпуска биржевых облигаций. Публичный долг эмитента, по данным Сbonds, составляет 6,4 млрд руб. и $20 млн.