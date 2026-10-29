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АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу «Уральской стали»

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «Уральская сталь», сообщается на сайте агентства.

Рейтинг компании остается на уровне BB-(RU), прогноз – «стабильный». Статус «под наблюдением» предполагает повышенную вероятность рейтингового действия на горизонте до 12 месяцев.

Присвоение такого статуса АКРА объяснило арестом денежных средств «Уральской стали», находящихся на ее расчетных счетах и поступающих на них. Агентство сослалось на решение Арбитражного суда Кемеровской области о принятии обеспечительных мер по иску АО «Стройсервис».

Об этом стало известно 23 октября. Суд арестовал на счетах «Уральской стали» 819,2 млн руб. «Стройсервис» подал иск о взыскании долга, процентов за пользование коммерческим кредитом и неустойки по договору поставки, следует из картотеки суда. В обоснование истец указал, что в 2026 г. «Уральская сталь» выступила в качестве ответчика по 542 искам на сумму 6 млрд руб. Кредиторская задолженность ответчика по состоянию на начало 2026 г. составляла 51,96 млрд руб.

В настоящий момент в обращении у «Уральской стали» находятся три выпуска биржевых облигаций. Публичный долг эмитента, по данным Сbonds, составляет 6,4 млрд руб. и $20 млн.

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