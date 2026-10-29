АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу «Уральской стали»

Об этом стало известно 23 октября. Суд арестовал на счетах «Уральской стали» 819,2 млн руб. «Стройсервис» подал иск о взыскании долга, процентов за пользование коммерческим кредитом и неустойки по договору поставки, следует из картотеки суда. В обоснование истец указал, что в 2026 г. «Уральская сталь» выступила в качестве ответчика по 542 искам на сумму 6 млрд руб. Кредиторская задолженность ответчика по состоянию на начало 2026 г. составляла 51,96 млрд руб.