Выручка «Русгидро» по РСБУ за девять месяцев выросла на 17%
Выручка ПАО «Русгидро» за девять месяцев по РСБУ составила 247,69 млрд руб., что на 17% больше год к году. Отчетность опубликована на сайте компании.
Чистая прибыль выросла на 62% и достигла 711,09 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 27% до 148,75 млрд руб. Прибыль от продаж тоже выросла на 27% до 137,3 млрд руб. Более чем в два раза выросли прочие доходы – до 7,03 млрд руб.
EBITDA выросла на 26,3% до 158,1 млрд руб. Сальдо денежных потоков от текущих операций составило 97,93 млрд руб. (+88% год к году). Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода равен 63,61 млрд руб. против 74,5 млрд руб. годом ранее. Кредитный портфель «Русгидро» с начала года вырос на 19% до 696,7 млрд руб. в связи с активной фазой реализации инвестиционных проектов.
14 октября глава компании Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что «Русгидро» по итогам 2026 г. планирует выплатить суммарно 166 млрд руб. в качестве налога. В ближайшие годы компания ожидает двукратного увеличения этой суммы в связи с вводом новых объектов генерации.
Чистая прибыль группы «Русгидро» за первое полугодие по МСФО составила 60,07 млрд руб., что в 1,9 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка с учетом государственных субсидий увеличилась на 19,6% год к году до 428,25 млрд руб. Отдельно выручка выросла на 18,9% до 387,15 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности выросла на 55,9% до 115,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 149,9 млрд руб.