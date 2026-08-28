Чистая прибыль «Русгидро» за полгода по МСФО выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы «Русгидро» за первое полугодие по МСФО составила 60,07 млрд руб., что в 1,9 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка с учетом государственных субсидий увеличилась на 19,6% год к году до 428,25 млрд руб. Отдельно выручка выросла на 18,9% до 387,15 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности выросла на 55,9% до 115,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 149,9 млрд руб.
Финансовый долг группы с начала года вырос на 8,8% до 883 млрд руб. в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы, отметили в «Русгидро». Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,98х.
15 сентября 2025 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русгидро» и облигаций компании на уровне AAА(RU) со «стабильным» прогнозом. Решение агентства обусловлено как высокой степенью поддержки со стороны Российской Федерации, так и умеренной зависимостью компании и государства от однородных факторов риска.
Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. в размере 5,025 руб. на акцию. Согласно политике компании, дивиденды начислялись в размере 50% от чистой прибыли компании за отчетный год. Сумма выплат не могла быть ниже среднего размера дивидендов за последние три года. В апреле стало известно, что группа «Русгидро» не будет выплачивать дивиденды до 2030 г. для стабилизации финансового состояния компании.