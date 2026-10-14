«Русгидро» планирует выплатить 166 млрд рублей налога по итогам года

Чистая прибыль группы «Русгидро» за первое полугодие по МСФО составила 60,07 млрд руб., что в 1,9 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка с учетом государственных субсидий увеличилась на 19,6% год к году до 428,25 млрд руб. Отдельно выручка выросла на 18,9% до 387,15 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности выросла на 55,9% до 115,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 149,9 млрд руб.