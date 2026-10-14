«Русгидро» планирует выплатить 166 млрд рублей налога по итогам года
«Русгидро» по итогам 2026 г. планирует выплатить суммарно 166 млрд руб. в качестве налога. Об этом сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«И в ближайшие годы мы ожидаем еще двукратное увеличение этой суммы в связи с вводом новых объектов генерации», – сказал он.
Хмарин рассказал, что компания в рамках реализации проектов гидроэнергетики сосредоточена на юге России, на Кавказе. По его словам, в ближайшее время будет введена в эксплуатацию Нихалойская ГЭС в Чечене, Верхнебаксанская ГЭС в Кабардино-Балкарии, а также проведена модернизация ГАЭС каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкесии.
Глава «Русгидро» отметил, что компания впервые в мировой практике выполнили уникальные по сложности работы по восстановлению высотного положения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Здание весом порядка 300 000 т смогли выровнять и приподнять почти на полтора метра. Планируется достроить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 г., заявил Хмарин.
Чистая прибыль группы «Русгидро» за первое полугодие по МСФО составила 60,07 млрд руб., что в 1,9 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка с учетом государственных субсидий увеличилась на 19,6% год к году до 428,25 млрд руб. Отдельно выручка выросла на 18,9% до 387,15 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности выросла на 55,9% до 115,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 149,9 млрд руб.
Финансовый долг группы с начала года вырос на 8,8% до 883 млрд руб. в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы, отметили в «Русгидро». Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,98х.