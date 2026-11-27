Чистая прибыль РЖД по МСФО за девять месяцев выросла в 3,5 раза
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев по МСФО составила 86,2 млрд руб., что в 3,5 раза больше результата за аналогичный период прошлого года (24,9 млрд руб.). Об этом сообщается на сайте компании.
Суммарные доходы холдинга составили 3,19 трлн руб. В частности, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре достигли 2,15 трлн руб., от пассажирских перевозок – 413 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 34,8% до 584,6 млрд руб., операционные расходы – на 14,1% до 2,6 трлн руб.
Показатель EBITDA составил 1,02 трлн руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 26,5%, рентабельность по EBITDA увеличилась до 32,1% (+2,2 п. п.). В РЖД отметили, что значительная часть платежей и поступлений традиционно приходится на IV квартал из-за сезонного фактора и сроков закрытия работ. Это может приводить как к техническому росту, так и к снижению отдельных финансовых показателей.
29 сентября глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что инвестпрограмма компании в 2026 г. составит 783 млрд руб. Ранее показатель на текущий год был утвержден на уровне 713,6 млрд руб. К концу сентября холдинг освоил 450 млрд руб. из запланированного объема вложений на 2026 г., говорил топ-менеджер. По его словам, увеличение инвестпрограммы стало возможным за счет использования переходящих остатков прошлых лет.