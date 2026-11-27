Показатель EBITDA составил 1,02 трлн руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 26,5%, рентабельность по EBITDA увеличилась до 32,1% (+2,2 п. п.). В РЖД отметили, что значительная часть платежей и поступлений традиционно приходится на IV квартал из-за сезонного фактора и сроков закрытия работ. Это может приводить как к техническому росту, так и к снижению отдельных финансовых показателей.