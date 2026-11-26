Фандинг – это регулярный денежный поток между участниками рынка с длинными и короткими позициями, который способствует сближению цены неоактива с ценой базисного актива. По итогам торгов 26 и 27 ноября фандинг будет равен нулю. Его расчет с 23:00 до 00:00 мск проводится не будет.