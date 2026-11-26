«СПБ биржа» 26 и 27 ноября обнулит фандинг по неоактивам
Фандинг – это регулярный денежный поток между участниками рынка с длинными и короткими позициями, который способствует сближению цены неоактива с ценой базисного актива. По итогам торгов 26 и 27 ноября фандинг будет равен нулю. Его расчет с 23:00 до 00:00 мск проводится не будет.
Сейчас на «СПБ бирже» доступны 79 неоактивов на акции глобальных компаний и криптовалюты.
2з ноября на бирже был зафиксирован рекорд дневного объема торгов неоактивами. Он составил 122,6 млрд руб. и превысил предыдущий максимум на 31,1%. Лидерами по объему торгов стали неоактивы на биткойн, эфириум, а также на акции компаний Nvidia, AMD, Nebius. Также в топ-15 вошли Anthropic, Circle, солана, Coherent, риппл, Lumentum, Intel, Marvell, Sandisk и Moderna.
18 ноября «СПБ биржа» запустила тестовые торги тремя криптовалютами: биткойном, Ethereum и USDT.