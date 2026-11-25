Количество поездок на электросамокатах сервиса выросло на 4,5% год к году, до 111,6 млн. Динамику обеспечила высокая база прошлого года и масштабная экспансия сервиса. Количество локаций сохранилось на уровне 2025 г. – 200 населенных пунктов в России и Белоруссии.