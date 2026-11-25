Оборот сервиса кикшеринга «Юрент» за девять месяцев достиг 12,7 млрд рублей
Оборот платформы «Юрент» (входит в экосистему МТС) по итогам девяти месяцев составил 12,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Количество поездок на электросамокатах сервиса выросло на 4,5% год к году, до 111,6 млн. Динамику обеспечила высокая база прошлого года и масштабная экспансия сервиса. Количество локаций сохранилось на уровне 2025 г. – 200 населенных пунктов в России и Белоруссии.
Доля «Юрент» на рынке кикшеринга по итогам отчетного периода составила порядка 36%, заявил генеральный директор «Юрентбайк.Ру» Иван Туринге. По его словам, в 2026 г. наблюдался значительный рост числа «транспортных» поездок и изменение среднего времени одной поездки до 9,6 минуты – самокаты стали утилитарным транспортом для населения.
23 ноября стало известно, что доля МТС, мажоритарного акционера ООО «Юрентбайк.ру», выросла на 95,1% после того, как закрытый паевой инвестиционный фонд «Цифровые горизонты» вышел из числа совладельцев головной компании кикшеринга.
Оборот «Юрент» в 2025 г. увеличился на 23,7%, составив 15,5 млрд руб. Сервис стал лидером среди российских сервисов кикшеринга, сообщали в компании. В 2024 г. оборот платформы составлял 12,6 млрд руб. Число поездок на самокатах сервиса на платформе показало рост на 26,7% в годовом выражении.