Чистая прибыль «Эйч эф джи» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 452,84 млн руб., что в 2,1 раза меньше результата за аналогичный период 2025 г. Выручка при этом выросла на 3,6% – до 11,20 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,84 млрд руб. (-13,6%). Рентабельность по чистой прибыли вышла в 4%. Показатель EBITDA составил 3,46 млрд руб.