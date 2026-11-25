Акционеры Henderson одобрили дивиденды за девять месяцев
Акционеры ПАО «Эйч эф джи» («Хэндерсон фэшн групп», владеет Henderson) одобрили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев в размере 8 руб. на акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
Дату отсечки установили на 7 декабря. Последний день для покупки акций Henderson для получения дивидендов – 4 декабря.
По состоянию на 15:47 мск акции Henderson торгуются по 270,2 руб. Дивидендная доходность составляет почти 3%.
Совокупная выручка Henderson за III квартал выросла на 5% к аналогичному периоду 2025 г. и составила 7,2 млрд руб., включая НДС. Динамика выручки по собственным каналам составила +7,6% к аналогичному периоду 2025 года. Рост посещаемости магазинов за III квартал составил 7,3% год к году и по проданным единицам товаров 10,4%.
Чистая прибыль «Эйч эф джи» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 452,84 млн руб., что в 2,1 раза меньше результата за аналогичный период 2025 г. Выручка при этом выросла на 3,6% – до 11,20 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,84 млрд руб. (-13,6%). Рентабельность по чистой прибыли вышла в 4%. Показатель EBITDA составил 3,46 млрд руб.