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Главная / Инвестиции /

Прибыль Henderson за полугодие по МСФО упала в два раза

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Хэндерсон фэшн групп» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 452,84 млн руб., что в 2,1 раза меньше результата за аналогичный период 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании и портале раскрытия корпоративной информации.

Выручка при этом выросла на 3,6% – до 11,20 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,84 млрд руб. (-13,6%). Рентабельность по чистой прибыли вышла в 4%. Показатель EBITDA составил 3,46 млрд руб.

Выросли коммерческие, общехозяйственные и административные расходы – до 5,98 млрд руб. (+19,5%). Финансовые расходы также увеличились – до 1,18 млрд руб. (+11,2%).

За I квартал компания выплатила дивиденды по 17 руб. на акцию. На них тогда было направлено 687,6 млн руб. За 2025 г. акционеры одобрили невыплату дивидендов.

«Хэндерсон фэшн групп» (ПАО «Эйч эф джи») – один из ведущих российских брендов мужской одежды, основанный в 1993 г. Занимается разработкой, производством и розничной продажей одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегменте «доступный люкс», занимает около 3% рынка по выручке.

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