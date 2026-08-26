Прибыль Henderson за полугодие по МСФО упала в два раза

Чистая прибыль ПАО «Хэндерсон фэшн групп» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 452,84 млн руб., что в 2,1 раза меньше результата за аналогичный период 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании и портале раскрытия корпоративной информации.