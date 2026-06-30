Акционеры Henderson одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Эйч эф джи» (головная компания Henderson) одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
По результатам голосования принято решение прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21,8 млн руб., не распределять, дивиденды за 2025 г. по акциям не выплачивать.
17 июня в компании сообщили, что их выручка за пять месяцев 2026 г. выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 11,3 млрд руб. Рост выручки к пяти месяцам 2024 г. составил 26,4%. В мае 2026 г. выручка выросла на 18,1% к маю 2025 г. и составила 2,7 млрд руб. Рост выручки к маю 2024 г. составил 46,4%. Ускорение в мае в том числе было связано с реализацией отложенного спроса апреля, сформировавшегося в результате коррекции потребительской активности, связанной с неблагоприятными погодными условиями в центральном регионе России.
17 апреля совет директоров ПАО «Эйч эф джи» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам I квартала 2026 г. в размере 17 руб. на обыкновенную акцию.
16 апреля Henderson объявил результаты за январь – март 2026 г. Общая выручка ритейлера за первые три месяца увеличилась на 4,2% относительно такого же периода предыдущего года и достигла 6,6 млрд руб., включая НДС. Суммарная доля онлайн-продаж в выручке составила 22,9%. За март выручка ритейлера выросла на 7% в годовом выражении до 2,3 млрд руб.