Акционеры Henderson одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

17 июня в компании сообщили, что их выручка за пять месяцев 2026 г. выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 11,3 млрд руб. Рост выручки к пяти месяцам 2024 г. составил 26,4%. В мае 2026 г. выручка выросла на 18,1% к маю 2025 г. и составила 2,7 млрд руб. Рост выручки к маю 2024 г. составил 46,4%. Ускорение в мае в том числе было связано с реализацией отложенного спроса апреля, сформировавшегося в результате коррекции потребительской активности, связанной с неблагоприятными погодными условиями в центральном регионе России.