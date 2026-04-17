Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за I квартал
Совет директоров ПАО «Эйч эф джи» (головная компания Henderson) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам I квартала 2026 г. в размере 17 руб. на обыкновенную акцию.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 8 июня.
16 апреля Henderson объявил результаты за январь – март 2026 г. Общая выручка ритейлера за первые три месяца увеличилась на 4,2% относительно такого же периода предыдущего года и достигла 6,6 млрд руб., включая НДС. Суммарная доля онлайн-продаж в выручке составила 22,9%. За март выручка ритейлера выросла на 7% в годовом выражении до 2,3 млрд руб.
По итогам 2025 г. общая выручка компании показала рост на 14,8% относительно 2024 г. до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год выросла на 29,3% и достигла 5,6 млрд руб. Совокупная доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.