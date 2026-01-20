Газета
Главная / Инвестиции /

Выручка Henderson в 2025 году увеличилась на 14,8%

Ведомости

Общая выручка Henderson в 2025 г. выросла на 14,8% по сравнению с таким же периодом предыдущего года и достигла 23,9 млрд руб.

В декабре прошлого года показатель продемонстрировал рост на 2,6% год к году до 2,9 млрд руб. В компании пояснили, что снижение темпов роста за месяц обусловлено аномально теплой бесснежной погодой большую часть декабря, из-за которой пик спроса на теплую зимнюю одежду был отложен.

Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за 2025 г. увеличилась на 29,3% относительно года ранее до 5,6 млрд руб. Онлайн-продажи в декабре сопоставимы с аналогичным периодом 2024 г. и составили 661 млн руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки за год достигла 23,4%.

В ноябре 2025 г. акционеры Henderson одобрили промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев прошлого года в 12 руб. на обыкновенную акцию.

Совокупная выручка за указанный период выросла на 18,7% до 16,5 млрд руб. Онлайн-выручка увеличилась на 38,2% и составила 3,8 млрд руб. Динамика роста LFL-продаж в сопоставимых салонах достигла 5,7%. Совокупная посещаемость (онлайн и офлайн) показала рост на 3,8% до 19 млн посетителей.

