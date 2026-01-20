Выручка Henderson в 2025 году увеличилась на 14,8%

Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за 2025 г. увеличилась на 29,3% относительно года ранее до 5,6 млрд руб. Онлайн-продажи в декабре сопоставимы с аналогичным периодом 2024 г. и составили 661 млн руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки за год достигла 23,4%.