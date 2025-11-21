Акционеры Henderson одобрили дивиденды за девять месяцев
Акционеры Henderson утвердили промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 12 руб. на обыкновенную акцию.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 2 декабря текущего года.
28 октября Henderson представил отчетность за девять месяцев 2025 г. Совокупная выручка выросла на 18,7% год к году до 16,5 млрд руб. Онлайн-выручка увеличилась на 38,2% и достигла 3,8 млрд руб. Динамика роста LFL-продаж в сопоставимых салонах составила 5,7%. Совокупная посещаемость (онлайн и офлайн) возросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 19 млн посетителей.
14 апреля совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 г. в 20 руб. на акцию.