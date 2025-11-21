Акционеры Henderson одобрили дивиденды за девять месяцев

28 октября Henderson представил отчетность за девять месяцев 2025 г. Совокупная выручка выросла на 18,7% год к году до 16,5 млрд руб. Онлайн-выручка увеличилась на 38,2% и достигла 3,8 млрд руб. Динамика роста LFL-продаж в сопоставимых салонах составила 5,7%. Совокупная посещаемость (онлайн и офлайн) возросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 19 млн посетителей.