Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды в размере 20 рублей на акцию

Онлайн-продажи продолжали демонстрировать уверенный рост. В феврале их объем вырос на 31,3% по сравнению с февралем 2024 г. и более чем вдвое (на 118,5%) относительно февраля 2023 г. Доля онлайн-продаж в общей выручке составила 28,4% в феврале и 27,8% за два месяца. Розничные салоны также показали положительную динамику.