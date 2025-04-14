Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды в размере 20 рублей на акцию
Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 г. в размере 20 руб. на акцию. Доходность по текущим ценам составит 3,27%. Соответствующая информация была опубликована компанией в центре раскрытия информации.
Последний день для покупки акций с учетом права на получение дивидендов – 30 мая. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято акционерами на общем собрании, которое состоится 16 мая.
25 марта стало известно, что выручка Henderson за первые два месяца 2025 г. увеличилась на 16% (до 3,5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и на 56,1% относительно 2023 г.
Онлайн-продажи продолжали демонстрировать уверенный рост. В феврале их объем вырос на 31,3% по сравнению с февралем 2024 г. и более чем вдвое (на 118,5%) относительно февраля 2023 г. Доля онлайн-продаж в общей выручке составила 28,4% в феврале и 27,8% за два месяца. Розничные салоны также показали положительную динамику.