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Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды в размере 20 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 г. в размере 20 руб. на акцию. Доходность по текущим ценам составит 3,27%. Соответствующая информация была опубликована компанией в центре раскрытия информации.

Последний день для покупки акций с учетом права на получение дивидендов – 30 мая. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято акционерами на общем собрании, которое состоится 16 мая.

25 марта стало известно, что выручка Henderson за первые два месяца 2025 г. увеличилась на 16% (до 3,5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и на 56,1% относительно 2023 г.

Онлайн-продажи продолжали демонстрировать уверенный рост. В феврале их объем вырос на 31,3% по сравнению с февралем 2024 г. и более чем вдвое (на 118,5%) относительно февраля 2023 г. Доля онлайн-продаж в общей выручке составила 28,4% в феврале и 27,8% за два месяца. Розничные салоны также показали положительную динамику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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