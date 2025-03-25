Henderson увеличила выручку до 3,5 млрд рублей с начала 2025 года

Онлайн-продажи продолжают расти. В феврале их объем увеличился на 31,3% к 2024 г. и на 118,5% к февралю 2023 г. Доля онлайн-продаж в общей выручке составила 28,4% в феврале и 27,8% за два месяца. Продажи через маркетплейсы выросли на 58,8% к прошлому году и на 167,9% к 2023 г. Выкуп интернет-заказов в салонах увеличился на 8,8% к февралю 2024 г. и на 80,2% к 2023 г. Выручка собственного интернет-магазина выросла на 15,8% год к году и на 84,1% по сравнению с февралем 2023 г.