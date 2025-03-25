Henderson увеличила выручку до 3,5 млрд рублей с начала 2025 года
Выручка Henderson за первые два месяца 2025 г. выросла на 16% (до 3,5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и на 56,1% по сравнению с 2023 г., говорится в отчете эмитента.
Онлайн-продажи продолжают расти. В феврале их объем увеличился на 31,3% к 2024 г. и на 118,5% к февралю 2023 г. Доля онлайн-продаж в общей выручке составила 28,4% в феврале и 27,8% за два месяца. Продажи через маркетплейсы выросли на 58,8% к прошлому году и на 167,9% к 2023 г. Выкуп интернет-заказов в салонах увеличился на 8,8% к февралю 2024 г. и на 80,2% к 2023 г. Выручка собственного интернет-магазина выросла на 15,8% год к году и на 84,1% по сравнению с февралем 2023 г.
Розничные салоны также показали рост. Выручка с учетом выкупа интернет-заказов увеличилась на 3,5% к февралю 2024 г. и на 38,3% к февралю 2023 г. При этом посещаемость сопоставимых магазинов снизилась на 7,8%, но благодаря повышению эффективности управления рост LFL-продаж за два месяца 2025 г. составил 2,2% год к году.
24 февраля в компании сообщили, что выручка Henderson за 2024 г. выросла на 24% до 20,8 млрд руб. В декабре 2024 г. выручка Henderson выросла на 27,6% по сравнению с декабрем 2023 г. Рост относительно декабря 2022 г. составил 76%. За год онлайн-продажи выросли на 51,2% относительно 12 месяцев 2023 г. Общая доля онлайн-продаж за весь 2024 г. составила 20,8%. В декабре 2024 г. совокупный рост онлайн-продаж составил 72,5% к декабрю 2023 г., а их доля достигла 23,4%.
Продажи через маркетплейсы также увеличились. За 2024 г. рост составил 71,1% к результатам 2023 г. и 140,1% к 12 месяцам 2022 г. В декабре 2024 г. объем продаж через маркетплейсы вырос на 110,5% к декабрю 2023 г.