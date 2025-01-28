Выручка Henderson за 2024 год выросла на 24%
Выручка Henderson за 12 месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 24,2% и составила 20,8 млрд руб. Рост относительно итогов 2022 г. превысил 67,5%, следует из сообщения эмитента. LFL-выручка увеличилась на 12,9%.
В декабре 2024 г. выручка Henderson выросла на 27,6% по сравнению с декабрем 2023 г. Рост относительно декабря 2022 г. составил 76%. За год онлайн-продажи выросли на 51,2% относительно 12 месяцев 2023 г. Общая доля онлайн-продаж за весь 2024 г. составила 20,8%. В декабре 2024 г. совокупный рост онлайн-продаж составил 72,5% к декабрю 2023 г., а их доля достигла 23,4%.
Продажи через маркетплейсы также увеличились. За 2024 г. рост составил 71,1% к результатам 2023 г. и 140,1% к 12 месяцам 2022 г. В декабре 2024 г. объем продаж через маркетплейсы вырос на 110,5% к декабрю 2023 г. В декабре 2024 г. темпы роста выручки по собственным онлайн-каналам были высокими. Рост выкупа доставленных интернет-заказов в салонах составил 46,2% к декабрю 2023 г., а рост выручки собственного интернет-магазина – 46,8%.
12 ноября компания сообщила об увеличении выручки на 25% с начала 2024 г. – до 16 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. рост выручки составил 67%. В октябре 2024 г. выручка компании выросла на 10,2% к октябрю 2023 г. и составила 2,1 млрд руб. Выручка онлайн продаж Henderson в октябре 2024 г. выросла на 32% к октябрю 2023 г.
В ноябре 2023 г. Henderson в ходе IPO привлекла 3,8 млрд руб. До проведения первичного размещения опрошенные «Ведомостями» аналитики заявляли, что у компании сильный финансовый профиль.