Выручка Henderson за 2024 год выросла на 24%

Продажи через маркетплейсы также увеличились. За 2024 г. рост составил 71,1% к результатам 2023 г. и 140,1% к 12 месяцам 2022 г. В декабре 2024 г. объем продаж через маркетплейсы вырос на 110,5% к декабрю 2023 г. В декабре 2024 г. темпы роста выручки по собственным онлайн-каналам были высокими. Рост выкупа доставленных интернет-заказов в салонах составил 46,2% к декабрю 2023 г., а рост выручки собственного интернет-магазина – 46,8%.