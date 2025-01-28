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Выручка Henderson за 2024 год выросла на 24%

Ведомости

Выручка Henderson за 12 месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 24,2% и составила 20,8 млрд руб. Рост относительно итогов 2022 г. превысил 67,5%, следует из сообщения эмитента. LFL-выручка увеличилась на 12,9%.

В декабре 2024 г. выручка Henderson выросла на 27,6% по сравнению с декабрем 2023 г. Рост относительно декабря 2022 г. составил 76%. За год онлайн-продажи выросли на 51,2% относительно 12 месяцев 2023 г. Общая доля онлайн-продаж за весь 2024 г. составила 20,8%. В декабре 2024 г. совокупный рост онлайн-продаж составил 72,5% к декабрю 2023 г., а их доля достигла 23,4%.

Продажи через маркетплейсы также увеличились. За 2024 г. рост составил 71,1% к результатам 2023 г. и 140,1% к 12 месяцам 2022 г. В декабре 2024 г. объем продаж через маркетплейсы вырос на 110,5% к декабрю 2023 г. В декабре 2024 г. темпы роста выручки по собственным онлайн-каналам были высокими. Рост выкупа доставленных интернет-заказов в салонах составил 46,2% к декабрю 2023 г., а рост выручки собственного интернет-магазина – 46,8%.

12 ноября компания сообщила об увеличении выручки на 25% с начала 2024 г. – до 16 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. рост выручки составил 67%. В октябре 2024 г. выручка компании выросла на 10,2% к октябрю 2023 г. и составила 2,1 млрд руб. Выручка онлайн продаж Henderson в октябре 2024 г. выросла на 32% к октябрю 2023 г.

В ноябре 2023 г. Henderson в ходе IPO привлекла 3,8 млрд руб. До проведения первичного размещения опрошенные «Ведомостями» аналитики заявляли, что у компании сильный финансовый профиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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