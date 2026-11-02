Московская биржа запустит организованный рынок цифровых валют

31 октября управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин сообщил о планах по запуску торгов Bitcoin, Ethereum и USDT. Он отметил, что Мосбиржа будет работать с партнерскими цифровыми депозитариями. По его словам, учет криптовалюты и ее хранение также будут осуществляться по линии цифрового депозитария, поскольку участники нового регулирования создают подобные организации.