Московская биржа запустит организованный рынок цифровых валют
С 1 декабря Московская биржа запустит первый в России организованный рынок цифровых валют. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе площадки.
На первом этапе планируется заключение пилотных сделок, участники будут подключаться к рынку по мере своей готовности.
Торги цифровыми валютами будут проводиться с использованием технологий биржевого фондового рынка. Сделки будут включены в единый клиринг НКЦ (Национального клирингового центра). Расписание торгов будет совпадать с расписанием фондового рынка: они будут проходить с 6:50 до 23:50 мск.
С 1 декабря клиентам будут доступны сделки с цифровой валютой расчетами TOD («сегодня»), TOM («завтра») и операции своп (инструмент управления ликвидностью).
Неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровую валюту не более чем на 300 000 руб. в год через одного брокера после тестирования.
Изначально в перечень будут включены криптовалюты Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и USDT как в адресном, так и в безадресном режиме. Со временем список расширится за счет российских и международных инструментов.
31 октября управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин сообщил о планах по запуску торгов Bitcoin, Ethereum и USDT. Он отметил, что Мосбиржа будет работать с партнерскими цифровыми депозитариями. По его словам, учет криптовалюты и ее хранение также будут осуществляться по линии цифрового депозитария, поскольку участники нового регулирования создают подобные организации.