Итоги торгов на Мосбирже с 26 по 30 октября

Рубль на неделе оставался крепким, что сдерживало рост акций экспортеров, отметил Смирнов. Национальная валюта продолжает опираться на высокую валютную выручку, при этом сверхвысокого спроса на иностранные деньги нет – сезонная активность импортеров обычная, рассуждает он. На новой неделе Минфин сообщит об объеме операций с валютой до начала декабря по бюджетному правилу: рост покупок может оказать умеренное давление на рубль, добавил эксперт. Его прогноз по курсу юаня на неделю – 12–12,25 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.