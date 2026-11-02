Итоги торгов на Мосбирже с 26 по 30 октября

Итоги торгов на Мосбирже с 26 по 30 октябряНеделю и месяц можно поставить в зачет российскому рынку акций
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 26 по 30 октября увеличился на 1,62% до 2509,26 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,59% и составил 981,25 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,06% (+0,8 коп.) до 12,07 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 80,5 руб. (+2 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 89,6 руб. (-58 коп.). Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась 0,8% до $117,6/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,8% до $104,1/барр.
Неделю и октябрь в целом можно поставить в зачет российскому рынку акций: за месяц индекс Мосбиржи вырос на 11% и борется за закрепление над 2500 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторы отыгрывают высокие цены на нефть, перезапуск работы над мирным урегулированием украинского конфликта, локальное перемирие на херсонском направлении и диалог по активизации экономического сотрудничества между Россией и США, перечисляет он.
На 1,62%
При сохранении геополитического оптимизма и высоких цен на нефть есть шансы на продвижение к 2550–2560 пунктам, считает эксперт. На пути к этим уровням вероятны локальные технические коррекции: ближайшая поддержка расположена у 2480 пунктов, далее – более основательные 2420 пунктов, полагает он.
Рубль на неделе оставался крепким, что сдерживало рост акций экспортеров, отметил Смирнов. Национальная валюта продолжает опираться на высокую валютную выручку, при этом сверхвысокого спроса на иностранные деньги нет – сезонная активность импортеров обычная, рассуждает он. На новой неделе Минфин сообщит об объеме операций с валютой до начала декабря по бюджетному правилу: рост покупок может оказать умеренное давление на рубль, добавил эксперт. Его прогноз по курсу юаня на неделю – 12–12,25 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.
Цены на нефть удерживаются высокими в связи с растущими рисками эскалации по линии США – Израиль – Иран, которые дополняются болезненными атаками йеменских хуситов по нефтяным объектам Саудовской Аравии, продолжает Смирнов.
На неделе МГКЛ раскроет операционные результаты за 10 месяцев, «Европлан» – финансовую отчетность по российским стандартам, а советы директоров ВТБ и «Роснефти» рассмотрят вопрос по дивидендам. Банк России 5 ноября опубликует резюме октябрьского заседания по ключевой ставке.
На глобальных рынках на первом плане ближневосточный конфликт, риски ИИ-сектора, нефтяные котировки и инфляционные риски, указывает Смирнов. Наиболее важные публикации новой недели – октябрьские индексы PMI в производстве и услугах КНР, еврозоны и США, а также отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц. Также инвесторы ждут результатов Apple, Qualcomm, McDonald’s, ConocoPhillips и др.