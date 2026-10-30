За девять месяцев «Норникель» нарастил чистую прибыль в 3,6 раза
Чистая прибыль ГМК «Норильский никель» за девять месяцев по РСБУ составила 80,27 млрд руб., что в 3,6 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте раскрытия.
Выручка достигла 868,86 млрд руб. – на 31,7% больше год к году. Валовая прибыль выросла на 61% и составила 363,21 млрд руб., а прибыль от продаж – на 81% до 299,46 млрд руб.
Налог на прибыль организаций «Норникеля» увеличился в 10,6 раза до 53,74 млрд руб. Нераспределенная прибыль компании по состоянию на 30 сентября оказалась в размере 673,64 млрд руб. Сальдо денежных потоков составило 26,8 млрд руб. против 45,32 млрд руб. за девять месяцев 2025 г.
По итогам девяти месяцев 2026 г. «Норникель» увеличил объем производства никеля на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 146 131 т, но снизил производство меди на 0,5% до 311 777 т, палладия – на 4% до 1,9 млн тройских унций, платины – на 2% до 472 000 тройских унций. При этом выпуск меди в концентрате вырос на 6% до 55 097 т.
26 октября первый вице-президент компании Евгений Федоров заявил, что выпуск меди и палладия по итогам года, как ожидается, «сложится ближе к верхней границе годового прогноза». Ранее компания заявляла, что планирует произвести 193 000–203 000 т никеля, 336 000–356 000 т меди, 2,4–2,5 млн тройских унций палладия и 616 000–636 000 тройских унций платины, а также 69 000–73 000 т меди в концентрате.