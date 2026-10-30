За девять месяцев «Норникель» нарастил чистую прибыль в 3,6 раза

По итогам девяти месяцев 2026 г. «Норникель» увеличил объем производства никеля на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 146 131 т, но снизил производство меди на 0,5% до 311 777 т, палладия – на 4% до 1,9 млн тройских унций, платины – на 2% до 472 000 тройских унций. При этом выпуск меди в концентрате вырос на 6% до 55 097 т.