«Норникель» снизит производство основных металлов в 2027 году

Оценить конкретное влияние ремонта ПВП-1 на производство ключевых металлов «Норникеля» в 2027–2028 гг. пока не представляется возможным по причине недостатка публичной информации, говорит Данилов. Но принимая во внимание, что ремонт ПВП-1 является плановым, эффект на производство не будет столь значительным, так как часть выбывающих мощностей будет компенсирована за счет ПВП-2 на самом НМЗ, а также за счет Медного завода, заключает он.