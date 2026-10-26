«Норникель» снизит производство основных металлов в 2027 году

«Норникель» снизит производство основных металлов в 2027 годуКомпания будет ремонтировать один из основных агрегатов на заводе в Норильске
Крупнейший в мире производитель палладия и один из крупнейших производителей никеля, платины и меди «Норильский никель» снизит выпуск основных металлов в 2027 г. и, возможно, в 2028 г. из-за крупного ремонта. Об этом сообщил в комментарии к операционным результатам за девять месяцев 2026 г. первый вице-президент компании Евгений Федоров. Его слова передала пресс-служба «Норникеля».
По словам Федорова, который также является операционным директором «Норникеля», в следующем году компания начнет девятимесячный капитальный ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-1) – основного металлургического агрегата никелевого контура производства на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске.
Будет проведена полная реконструкция этой печи, что позволит увеличить ее производительность, а также ремонт котла-утилизатора, отметил Федоров. «Компания ожидает, что ремонт скажется на выполнении производственной программы по ключевым металлам в 2027 и, возможно, в 2028 г.», – заключил топ-менеджер.
При этом «Норникель» подтвердил в своих операционных результатах прогноз производства металлов на 2026 г., а Федоров отметил, что выпуск меди и палладия, как ожидается, «сложится ближе к верхней границе годового прогноза». Ранее компания заявляла, что планирует произвести 193 000–203 000 т никеля, 336 000–356 000 т меди, 2,4–2,5 млн тройских унций палладия и 616 000–636 000 тройских унций платины, а также 69 000–73 000 т меди в концентрате.
По итогам девяти месяцев 2026 г. «Норникель» увеличил объем производства никеля на 4% относительно аналогичного периода прошлого года до 146 131 т, но снизил производство меди на 0,5% до 311 777 т, палладия – на 4% до 1,9 млн тройских унций, платины – на 2% до 472 000 тройских унций. При этом выпуск меди в концентрате вырос на 6% до 55 097 т.
По словам ведущего аналитика «Велес капитала» Василия Данилова, ремонт ПВП-1 на Надеждинском металлургическом заводе «Норникеля» является скорее технически назревшим решением, чем реакцией на ситуацию на рынке. Несмотря на определенные проблемы с логистикой, «Норникель», пусть и с некоторым задержками, успешно реализует все произведенные металлы, отмечает аналитик.
Всего на Надеждинском металлургическом заводе работают две печи взвешенной плавки: ПВП-1 и ПВП-2, напоминает Данилов. В 2024 г. компания фактически заново построила ПВП-2, которая на данный момент является главным агрегатом на предприятии объясняет он. «Теперь просто пришла очередь ПВП-1», – считает Данилов.
Оценить конкретное влияние ремонта ПВП-1 на производство ключевых металлов «Норникеля» в 2027–2028 гг. пока не представляется возможным по причине недостатка публичной информации, говорит Данилов. Но принимая во внимание, что ремонт ПВП-1 является плановым, эффект на производство не будет столь значительным, так как часть выбывающих мощностей будет компенсирована за счет ПВП-2 на самом НМЗ, а также за счет Медного завода, заключает он.
Руководитель дирекции инвестиционного и отраслевого анализа Альфа-банка Борис Красноженов также не берется оценить, на сколько объявленный ремонт может снизить производство «Норникеля» в следующем году. Рынок никеля сталкивается с видимым избытком предложения, в то время как спрос растет в основном за счет увеличения объемов производства нержавеющей стали в Китае, напоминает он. По словам Красноженова, в секторе аккумуляторных батарей элементы с высоким содержанием никеля сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
Что касается меди, то металл продемонстрировал сильный рост за последний год на фоне ожиданий дефицита на среднесрочном горизонте, отмечает Красноженов. По его словам, реальный баланс спроса и предложения меди будет зависеть от темпов строительства новых генерирующих мощностей в рамках развития технологий искусственного интеллекта и скорости реализации проектов энергетического перехода.