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За III квартал производство никеля у «Норникеля» выросло на 41%

Наталья Захарова
Ведомости
Ведомости

ГМК «Норильский никель» сообщил о росте производства никеля в III квартале на 41% в сравнении со вторым. Объем составил 61 000 т за три месяца, говорится в отчете.

По итогам девяти месяцев объем производства никеля вырос на 4% год к году, до 146 000. Небольшой рост обеспечило увеличение добычи руды.

Относительно меди производство за июль – сентябрь выросло на 4% – до 127 000 т. По итогам девяти месяцев объемы выпуска почти не изменились и остались на уровне прошлого года – 367 000 т.

Забайкальский дивизион нарастил производство меди в концентрате на 5% квартал к кварталу – до 19 000 т. За три квартала показатель составил 55 000 т, что на 6% больше год к году в связи с увеличением добычи руды, а также более высокого содержания металла в руде.

Производство палладия увеличилось до 736 000 унций (+25% квартал к кварталу) и платины до 192 000 унций (+32%). В «Норникеле» заявили, что рост связан с оптимизацией сроков ремонтов на Надеждинском металлургическом заводе и переработкой на Кольской площадке файнштейна. По итогам девяти месяцев производство палладия снизилось до 1,93 млн унций (-4% год к году), а платины – до 472 000 унций (-2%).

Акции «Норникеля» после публикации отчетности выросли на 1% в стоимости. По состоянию на 13:42 мск они торгуются по 115,4 руб.

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