За III квартал производство никеля у «Норникеля» выросло на 41%

Забайкальский дивизион нарастил производство меди в концентрате на 5% квартал к кварталу – до 19 000 т. За три квартала показатель составил 55 000 т, что на 6% больше год к году в связи с увеличением добычи руды, а также более высокого содержания металла в руде.