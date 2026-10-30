Облигации «Самолета» потеряли до 14% от стоимости
Облигации «Самолета» в моменте потеряли в стоимости до 14% после заявления первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о новом способе урегулирования долга эмитента.
Выпуск БО-П16 через час после появления новости в СМИ подешевел до 575,7 руб. Доходность достигла 104,93%. Облигации БО-П11 упали в стоимости до 589,9 руб.
Пьянов рассказал журналистам, что в отношении «Самолета» ВТБ, возможно, будет использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве. Первый зампред сказал, что способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга.
«В ВТБ создано достаточно резервов. Есть определенный объем эскроу-счетов, которые тоже уменьшают кредитный риск на этого заемщика», – добавил Пьянов. Конвертировать долг «Самолета» в акции кредитная организация с большей долей вероятности не будет.
Чистый убыток ГК «Самолет» по МСФО за первое полугодие составил 22,29 млрд руб. против 1,84 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода в прошлом году. Выручка девелопера упала на 31,3% до 117,45 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 36,4% до 41,43 млрд руб. Операционная рентабельность составила 25%, EBITDA – 31,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 41,8 млрд руб., а рентабельность по ней – 36%.