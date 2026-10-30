Облигации «Самолета» потеряли до 14% от стоимости

Пьянов рассказал журналистам, что в отношении «Самолета» ВТБ, возможно, будет использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве. Первый зампред сказал, что способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга.