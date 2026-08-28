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Главная / Инвестиции /

Убыток «Самолета» за первое полугодие по МСФО составил 22,29 млрд рублей

Наталья Захарова

Чистый убыток ГК «Самолет» по МСФО за первое полугодие составил 22,29 млрд руб. против 1,84 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода в прошлом году. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.

Выручка девелопера упала на 31,3% до 117,45 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 36,4% до 41,43 млрд руб. Операционная рентабельность составила 25%, EBITDA – 31,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 41,8 млрд руб., а рентабельность по ней – 36%.

Корпоративный долг снизился на 7,2 млрд руб. и составил 112,7 млрд руб. Чистый корпоративный долг уменьшился на 9,4 млрд руб. до 102,8 млрд руб. Соотношение чистого корпоративного долга к скорректированной EBITDA на 30 июня составило 0,94x. Соотношение чистого долга за вычетом проектного долга и остатков на счетах эскроу к скорректированной EBITDA составило 3,88х, посчитали в компании.

Рекламные агентства в 2026 году подали к группе «Самолет» иски на 1 млрд рублей

Медиа

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб. Первый и третий иски уже рассматриваются судами, второй пока не принят к производству.

25 августа ТАСС сообщили в «Самолете», что компания планирует выполнить все финансовые обязательства перед партнерами. Девелопер также отметил, что по указанным материалам уже погашено 40% долга.

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