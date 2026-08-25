«Самолет» пообещал выполнить все финансовые обязательства перед партнерами

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб. Первый и третий иски уже рассматриваются судами, второй пока не принят к производству.