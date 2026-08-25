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Главная / Инвестиции /

«Самолет» пообещал выполнить все финансовые обязательства перед партнерами

Наталья Захарова

Девелопер «Самолет» пообещал выполнить все финансовые обязательства перед партнерами. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Компания сохраняет открытый и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами», – отметили в «Самолете».

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб. Первый и третий иски уже рассматриваются судами, второй пока не принят к производству.

В «Самолете» ответили, что по указанным материалам уже погашено 40% долга.

В январе группа «Самолет» направила письмо в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. В феврале правительство, проанализировав отчетность и результаты деятельности группы, подтвердило стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установило, что в прямой субсидии компания не нуждается. 

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