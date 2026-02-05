«Самолет» обратился в правительство за господдержкой

Управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова говорит, что в целом для отрасли в данной ситуации нет большого потрясения. У «Самолета» действительно огромный масштаб бизнеса, поэтому она первой ощутила влияние системных вызовов, но подобные трудности есть у каждого девелопера, утверждает она. И, по ее словам, у каждого игрока есть план, как действовать в подобной ситуации. «Когда речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей, самостоятельно решить проблемы сложно, а инициатива "Самолета" – пример взвешенного риск-менеджмента», – продолжает эксперт. Юсупова отмечает, что вместо того, чтобы перекладывать издержки на потребителя или сокращать темпы ввода жилья, компания предлагает государству стать полноценным партнером. Это, по ее мнению, является зрелым подходом, который гарантирует выполнение социальных обязательств и сохранение темпов развития городов в условиях экономической турбулентности.