«Самолет» обратился в правительство за господдержкой

«Самолет» обратился в правительство за господдержкойВ обмен на 50 млрд рублей девелопер готов передать государству блокпакет с возможностью обратного выкупа
«Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить компании кредит на льготных условиях в размере 50 млрд руб. Об этом первым со ссылкой на свои источники сообщил РБК. Эти средства, как говорится в письме генерального директора группы Анны Акиньшиной премьер-министру Михаилу Мишустину, планируется направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен на это акционеры застройщика готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене.
Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий («Самолет» строит в 16 регионах), сообщил «Ведомостям» представитель группы. Ее менеджмент, по его словам, будет использовать все возможные инструменты для продолжения устойчивой и эффективной работы. В компании понимают важность сохранения возможности приобретения доступного жилья для миллионов россиян и особенно для молодых семей, а оптимальное финансирование просто поможет не допустить кратной индексации цен на строящиеся квадратные метры, утверждает он.
С конца 2024 г. стратегия группы, по словам собеседника «Ведомостей», направлена на сохранение стабильности, оптимизации структуры расходов, повышение ликвидности и эффективности. За это время девелопер смог снизить корпоративный долг на 28 млрд руб. Общая сумма обязательств «Самолета», как говорится в консолидированной финансовой отчетности застройщика за шесть месяцев 2025 г., составляет 952,9 млрд руб. (годом ранее было 908,4 млрд руб.). В целях повышения устойчивости компания успешно реализует свой земельный банк, монетизирует непрофильные активы, продолжает представитель группы.
«Ведомости» направили запросы в правительство и Минфин.
«Самолет», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, является крупнейшим девелопером жилья в России, в активной стройке у него находится 4,52 млн кв. м (для сравнения: у ГК ПИК – 3,6 млн кв. м). Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. Сама компания была основана экс-миноритарием «Русской аквакультуры» Михаилом Кениным (скончался в августе этого года) и бизнесменом Павлом Голубковым. Совладелец одной из структур группы – «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Выручка «Самолета» по итогам 2024 г. составила 339 млрд руб., чистая прибыль – 8,1 млрд руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты по-разному относятся к инициативе «Самолета».
Управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова говорит, что в целом для отрасли в данной ситуации нет большого потрясения. У «Самолета» действительно огромный масштаб бизнеса, поэтому она первой ощутила влияние системных вызовов, но подобные трудности есть у каждого девелопера, утверждает она. И, по ее словам, у каждого игрока есть план, как действовать в подобной ситуации. «Когда речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей, самостоятельно решить проблемы сложно, а инициатива "Самолета" – пример взвешенного риск-менеджмента», – продолжает эксперт. Юсупова отмечает, что вместо того, чтобы перекладывать издержки на потребителя или сокращать темпы ввода жилья, компания предлагает государству стать полноценным партнером. Это, по ее мнению, является зрелым подходом, который гарантирует выполнение социальных обязательств и сохранение темпов развития городов в условиях экономической турбулентности.
Большим вызовом для всех застройщиков называет такую ситуацию генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, всем игрокам рынка и так было понятно, что после ужесточения условий по семейной ипотеке и на фоне высокой ключевой ставки у девелоперов появляются риски финансовых разрывов.
С ним согласна управляющий партнер Trophy Assets Наталья Круглова. По мере роста долговой нагрузки и сокращения банковского ресурса подобные обращения могут стать частью новой логики антикризисных решений, считает она. Круглова также отмечает, что крайне важно, что подобная инициатива исходит от собственников группы. Это принципиально отличается от того, что было раньше, когда государство входило в капитал бизнеса в силу санкционных рисков, конфликтов или нарушений законодательства.
Акции «Самолета» на Московской бирже на вечерней сессии подешевели на 8,35% до 887 руб. Капитализация компании сократилась до 54,7 млрд руб.