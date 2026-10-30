Чистая прибыль ВТБ за III квартал росла на 82% год к году

Рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев составила 19,1% против 18,6% годом ранее. Показатель за III квартал достиг 24,8% (рост на 10,3 п. п. год к году). Чистые процентные доходы за январь – сентябрь составили 625,4 млрд руб. (рост в 2,3 раза), за квартал – 219,8 млрд руб. (+81,5%). Чистые операционные доходы до резервов достигли 444,7 млрд руб. в III квартале и 1,13 трлн руб. за девять месяцев, увеличившись год к году на 92,5% и на 38,3% соответственно.