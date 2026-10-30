Чистая прибыль ВТБ за III квартал росла на 82% год к году
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за III квартал 2026 г. выросла на 82,3% год к году и составила 182,3 млрд руб. За девять месяцев группа заработала 407,5 млрд руб., что на 7% превышает результат за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев составила 19,1% против 18,6% годом ранее. Показатель за III квартал достиг 24,8% (рост на 10,3 п. п. год к году). Чистые процентные доходы за январь – сентябрь составили 625,4 млрд руб. (рост в 2,3 раза), за квартал – 219,8 млрд руб. (+81,5%). Чистые операционные доходы до резервов достигли 444,7 млрд руб. в III квартале и 1,13 трлн руб. за девять месяцев, увеличившись год к году на 92,5% и на 38,3% соответственно.
Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов достиг 26 трлн руб., что на 6,3% больше с начала года. Кредиты физическим лицам сократились с начала года на 5% до 6,9 трлн руб., кредиты юридическим лицам выросли на 11,2% до 19,1 трлн руб. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября составила 27% против 30% на конец 2025 г.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном портфеле оставалась на уровне 3,6%, покрытие резервами – около 151% (требует уточнения по отчетности). Стоимость риска за девять месяцев выросла до 1% с 0,9% годом ранее. Активы группы на 30 сентября достигли 39,1 трлн руб., увеличившись на 6% с начала года.
28 июля первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что 2027 г. станет наиболее сложным для дивидендов, а выплата акционерам 50% от чистой прибыли за 2026 г. маловероятна. По его словам, на размер дивидендов больше повлияет ужесточение банковского регулирования, чем уровень ключевой ставки. 30 июня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк рассчитывает в 2027–2029 гг. довести дивидендные выплаты до 50% чистой прибыли. В 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли.