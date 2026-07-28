Пьянов назвал 2027 год самым сложным для выплаты дивидендов ВТБ
«2027 год наиболее тяжелый с точки зрения выплаты дивидендов. <...> Мое персональное мнение, что выход на 50%-ную выплату в 2027 г. за 2026 г. является маловероятным», – заявил Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.
При этом банк сохраняет намерение вернуться к выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов в рамках следующего трехлетнего стратегического цикла. По словам Пьянова, такие планы учитывают в том числе обновленный среднесрочный прогноз Банка России по ключевой ставке, который оказался выше, чем ожидалось ранее.
«В рамках трехлетнего следующего стратегического срока мы точно будем иметь амбицию возвратиться к 50%-ной выплате дивидендов со всем нашим наилучшим знанием на сегодняшний момент, в том числе недавно обновленным среднесрочным прогнозом Банка России по ключевой ставке, которая оказалась выше, чем ранее планировалось», – сказал он.
Вместе с тем топ-менеджер отметил, что на размер дивидендных выплат большее влияние окажет ужесточение банковского регулирования, чем уровень ключевой ставки. Он напомнил, что в 2028 г. ожидается наиболее значительное увеличение базельской надбавки к нормативу достаточности капитала – на 1,25 п. п, поэтому ВТБ намерен заранее подготовиться к новым требованиям Банка России.
30 июня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ рассчитывает в 2027–2029 гг. довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Костин напомнил, что по итогам 2025 г. этот показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 551 млрд руб.