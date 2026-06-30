ВТБ планирует увеличить дивиденды до уровня 50% чистой прибыли
ВТБ рассчитывает в 2027–2029 гг. довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава банка Андрей Костин.
По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Костин напомнил, что по итогам 2025 г. этот показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 551 млрд руб.
26 июня банк сообщал, что чистая прибыль по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб., а по итогам первых пяти месяцев 2026 г. – 190,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели сократились на 59,9% и 18,7% соответственно. Совокупный кредитный портфель ВТБ до вычета резервов с начала года вырос на 3% до 25,2 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 5,6% до 18,2 трлн руб., тогда как розничный кредитный портфель сократился на 3,3% до 7,1 трлн руб.
26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 25% чистой прибыли группы по МСФО. Одновременно банк предложил акционерам провести дополнительную эмиссию акций по цене 87 руб. за бумагу.