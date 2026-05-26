ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды и провести допэмиссию

ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды и провести допэмиссиюПривлеченный капитал банк планирует направить в том числе на партнерство с WB
Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. За прошлый год ВТБ заработал 502,1 млрд руб., то есть акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Одновременно с объявлением дивидендов ВТБ рекомендовал акционерам увеличить капитал путем допэмиссии акций по цене 87 руб. за бумагу.
Оба вопроса акционеры банка рассмотрят на годовом собрании 30 июня.
Акции отреагировали на объявление со стороны набсовета ВТБ негативно: по состоянию на 21:04 мск они снизились на 6,25% и стоили 81,21 руб. за бумагу.
Дивиденды
Общий объем акций ВТБ в обращении составляет 12,928 млрд бумаг. Согласно дивидендной политике группы, рекомендуемый размер дивидендов составляет не менее четверти от чистой прибыли.
В апреле банк ВТБ конвертировал привилегированные акции в обыкновенные, поэтому в этом году дивиденды будут платиться только по обыкновенным бумагам. Государство (74,45%) получит около 93,45 млрд руб., остальные дивиденды направят инвесторам.
Вся интрига с дивидендами ВТБ за 2025 г. касалась уровня выплат. Предправления банка Андрей Костин заявлял о готовности ВТБ направить на дивиденды от 25% и вплоть до 50% чистой прибыли за 2025 г. Сам менеджмент выступал за 50%, говорил в феврале первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Но банк вел с ЦБ «непростую» дискуссию о том, какой будет итоговый уровень – регулятор заинтересован в большей капитализации банка, говорил Костин.
В ноябре Пьянов оценивал потребность в дополнительном капитале на 2026 г. в 200 млрд руб. для соблюдения норматива достаточности капитала с учетом постепенного восстановления надбавок. По состоянию на 31 марта, норматив группы Н20.0 составил 10,7% (минимум с апреля с учетом надбавок – 10,3%) и вырос с начала года на 0,9 п.п. Для поддержания капитала ВТБ уже провел секьюритизацию кредитов на 300 млрд руб., а также воспользовался разрешением от ЦБ поэтапно вычитать нематериальные активы для расчета капитала.
Костин говорил в апреле, что для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала уже в 2027-2028 гг. ВТБ необходимо до 700 млрд руб. дополнительного капитала.
Выплата 9,7 руб на акцию соответствует нижней границе диапазона выплаты 25-50% чистой прибыли, который закладывали инвесторы, отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов. Но, похоже, значительная доля рассчитывала на больший коэффициент выплат, добавил он. Сумма также ниже прогноза самого БКС, который рассчитывал на распределение 35% чистой прибыли.
Допэмиссия
Неожиданностью стало объявление допэмиссии. Банк может разместить до 6,3 млрд ценных бумаг, что эквивалентно примерно 49% от уставного капитала банка. Таким образом, ВТБ может привлечь более 547 млрд руб. По итогам SPO доля государства в капитале банка сохранится на уровне выше 50%, сообщил ВТБ в пресс-релизе.
Окончательный объем допэмиссии не фиксируется заранее, отмечается в пресс-релизе. Он будет определен исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Цифра будет официально объявлена после того, как завершится формирование книги заявок.
Размещение будет проводиться по открытой подписке. Привлеченные в ходе эмиссии средства планируется направить на развитие основного бизнеса ВТБ и реализацию партнерских проектов с объединенной компанией Wildberries и Russ (RWB). О партнерстве компании объявили тоже во вторник, 26 мая – начнется оно с покупки ВТБ 5% в «Вайлдберриз баннке» с потенциальной возможностью увеличения доли.
Помимо прямого финансирования, дополнительная эмиссия призвана улучшить рыночные показатели акций – повысить их ликвидность и увеличить вес в биржевых индексах, говорится в пресс релизе ВТБ.
Лимит планируемой допэмиссии составляет свыше 500 млрд руб., но не весь он обязательно будет использован, отметил 26 мая Костин в эфире ИС «Вести». ВТБ планирует направить привлеченные средства прежде всего на расширение бизнеса, в том числе и на взаимодействие с платформой Wildberries, добавил он.
Принять участие в размещении смогут как институциональные, так и розничные инвесторы. Действующие акционеры получат законодательно закрепленное преимущественное право покупки новых акций: это позволит им сохранить свою долю в уставном капитале банка в неизменном виде.
Это вторая допэмиссия ВТБ за последний год – банк выходил на рынок для привлечения капитала осенью 2025 г. и реализовал 1,26 млрд акций по цене 67 руб. за штуку. Всего ВТБ привлек 84,7 млрд руб. при общем спросе со стороны инвесторов свыше 180 млрд руб. Прошлогодняя допэмиссия сначала существенно размыла долю государства, которая опустилась до контрольной (50% плюс одна акция). Но в результате конвертации «префов» доля государственного участия возросла до 74%.
Еще в апреле Пьянов говорил, что ВТБ не рассматривает ее проведение в 2026 г. для достижения целей по достаточности капитала. Он отмечал, что это касается любого варианта выплат, который в итоге утвердят по итогам 2025 г. Правда, Пьянов тогда же не исключал возможность допэмиссии в будущем, хотя называл ее «инструментом последней надежды».
Решением о выплате минимальных дивидендов и планами допэмиссии менеджмент скорее повысил уровень неопределенности для инвесторов, считает аналитик «Велес Капитала» Сергей Жителев. После проведения SPO в сентябре 2025 г. представители ВТБ неоднократно заявляли, что дальнейшие допэмиссии банку не понадобятся – в итоге менее чем через год объявляются планы разместить 49% от всего капитала. В результате доля текущих акционеров будет размыта в 1,5 раза, указал эксперт.
Проведение допэмиссии, по его словам, прежде всего подрывает доверие розничных инвесторов, которые сейчас являются движущей силой на Мосбирже. Тем не менее, говорит Жителев, позитив вносит цена размещения в 87 руб. за акцию, которая позволит банку привлечь больше капитала, а также не так сильно размоет доли текущих акционеров.