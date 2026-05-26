ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды и провести допэмиссию

Вся интрига с дивидендами ВТБ за 2025 г. касалась уровня выплат. Предправления банка Андрей Костин заявлял о готовности ВТБ направить на дивиденды от 25% и вплоть до 50% чистой прибыли за 2025 г. Сам менеджмент выступал за 50%, говорил в феврале первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Но банк вел с ЦБ «непростую» дискуссию о том, какой будет итоговый уровень – регулятор заинтересован в большей капитализации банка, говорил Костин.