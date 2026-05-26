Татьяна Ким заявила о «новой эре финуслуг» после покупки ВТБ доли «WB банке»
Основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB (объединяет Wildberries и Russ) Татьяна Ким заявила, что компания выбрала ВТБ в качестве стратегического партнера, назвав банк «самым надежным в стране». Ее слова цитирует пресс-служба RWB.
«WB Банк теперь получает то, на что могли потребоваться годы и огромные инвестиции, а именно готовую инфраструктуру», – отметила она. Ким также заявила, что Wildberries планирует внедрять в банковские решения ВТБ собственные технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы.
По ее словам, партнерство должно стать «началом новой эры финансовых услуг» и укрепить «цифровой платформенный суверенитет» России.
26 мая стало известно, что ВТБ и группа RWB планируют заключить стратегическое партнерство. Банк получит долю в «WB банке», а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты.