VKCO238,35-0,65%CNY Бирж.10,469-1,3%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,87-0,2%RGBITR781,54-0,16%
Татьяна Ким заявила о «новой эре финуслуг» после покупки ВТБ доли «WB банке»

Ведомости

Основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB (объединяет Wildberries и Russ) Татьяна Ким заявила, что компания выбрала ВТБ в качестве стратегического партнера, назвав банк «самым надежным в стране». Ее слова цитирует пресс-служба RWB.

«WB Банк теперь получает то, на что могли потребоваться годы и огромные инвестиции, а именно готовую инфраструктуру», – отметила она. Ким также заявила, что Wildberries планирует внедрять в банковские решения ВТБ собственные технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы.

По ее словам, партнерство должно стать «началом новой эры финансовых услуг» и укрепить «цифровой платформенный суверенитет» России.

26 мая стало известно, что ВТБ и группа RWB планируют заключить стратегическое партнерство. Банк получит долю в «WB банке», а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты.

