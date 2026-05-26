ВТБ может стать владельцем доли в финансовых активах Wildberries
«Договоренности предусматривают возможность увеличения нашей доли», – отметили в ВТБ.
В банке отметили, что рассматривают сотрудничество как долгосрочный проект и готовы инвестировать в его развитие.
По оценке ВТБ, соглашение станет первым в России партнерством такого масштаба между крупным банком и ведущей цифровой платформой. Совокупная аудитория компаний превышает 100 млн человек.
Стороны планируют сосредоточиться на совместном развитии розничного бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов, а также расширении доступа клиентов к современным банковским продуктам.
20 мая представитель Т-банка сообщил «Ведомостям», что RWB разместила выпуск долговых ЦФА для квалифицированных инвесторов на платформе Т-банка «Атомайз» – совокупный объем привлеченных средств превысил 16 млрд руб. Компания разместила цифровые активы в рамках стратегии развития современных финансовых инструментов и снижения стоимости пассивов группы.
7 мая Wildberries & Russ разместила дебютный выпуск цифровых финансовых активов на платформе «ЦФА хаб». Объем размещения составил 1 млрд руб. Якорным инвестором в активы выступил инвестиционный банк «Синара». ЦФА размещены в форме денежных требований. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ ИНВЕСТ», входящая в состав RWB.