Wildberries разместил ЦФА на 16 млрд рублей

Wildberries разместил ЦФА на 16 млрд рублейЭто крупнейший выпуск среди корпоративных эмитентов
Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) разместила выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) для квалифицированных инвесторов на платформе Т-банка «Атомайз» – совокупный объем привлеченных средств превысил 16 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Т-банка. RWB разместила ЦФА в рамках стратегии развития современных финансовых инструментов и снижения стоимости пассивов группы, добавил он.
Итоги размещения – срок, ставка и другие условия – компании не раскрывают. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ инвест», входящая в группу RWB. ЦФА были доступны клиентам T-Private в приложении «Т-инвестиции».
Размещение прошло в несколько этапов, что позволило максимально удовлетворить спрос инвесторов, говорит представитель Т-банка. В ходе первого этапа (с 7 по 8 мая) были размещены два выпуска ЦФА с фиксированной и плавающей ставкой. Объем привлеченного финансирования на этом этапе составил 11,7 млрд руб. На втором этапе (с 12 по 15 мая) состоялся еще один выпуск с фиксированной ставкой, его объем составил 4,3 млрд руб.
Долговые ЦФА – это цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Они удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Оплатить долговые ЦФА можно только денежными средствами, и выпуск таких активов осуществляется исключительно после полной оплаты.
Этот выпуск ЦФА является самым крупным по совокупному объему публичных выпусков среди корпоративных эмитентов, говорит руководитель отдела долговых рынков РФ, СНГ и Китая Cbonds Александр Бударин. Это не единственное крупное публичное размещение на рынке ЦФА, потому что были выпуски на других платформах от банковских и корпоративных эмитентов, признает он. Но размещение Wildberries отличается тем, что одновременно произведено не аффилированным с оператором эмитентом корпоративного сектора и размещено для инвесторов – физических лиц, поясняет Бударин.
Размещение цифровых активов RWB вызвало значительный интерес у рынка благодаря высокому качеству эмитента, комфортному сроку и фиксированной ставке, передал через представителя директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшод Ибрагимов.
Рынок ЦФА стремительно переходит из стадии эксперимента в полноценный сегмент рынка капитала, передал через представителя председатель правления «Вайлдберриз банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков. Еще недавно этот рынок ассоциировался преимущественно с пилотными выпусками небольшого объема, а круг эмитентов был ограничен в основном финансовыми организациями, рассуждает он. Сегодня ситуация принципиально меняется, отмечает Горшков: на рынок приходит ликвидность, сопоставимая с традиционными долговыми инструментами, расширяется база инвесторов, а регуляторная среда становится более зрелой.
Высокий розничный спрос демонстрирует потенциал вовлечения средств граждан в финансирование российского бизнеса через ЦФА, считает Ибрагимов. При этом краткосрочные выпуски ЦФА не создают конкуренцию рынку облигаций, а закрывают неудовлетворенные потребности инвесторов, указывает он. Для бизнеса ЦФА становятся полноценным каналом краткосрочного фондирования, которые позволяют быстро собирать крупные объемы, запускать серии выпусков с разными параметрами и диверсифицировать долговой портфель, отмечает Ибрагимов.
В начале мая RWB разместила дебютный выпуск ЦФА на платформе «ЦФА хаб» объемом 1 млрд руб. Эмитентом была также компания ООО «ВБ инвест», якорным инвестором в активы выступил инвестиционный банк «Синара». Полученные от привлечения деньги планировалось направить на реализацию стратегических планов развития компании на Дальнем Востоке и в Сибири.
До нынешнего выпуска RWB крупнейшим среди корпоративных эмитентов был выпуск РЖД на 15 млрд руб., который состоялся летом 2023 г. на платформе «Мастерчейн». У других компаний размещения были более скромными, например, дебютный выпуск «Россетей» был объемом 2 млрд руб., а «Ростелеком» максимально размещал ЦФА на 4 млрд руб. за раз.