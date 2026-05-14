Потенциальную залоговую базу криптовалют оценили почти в 3 трлн рублей

Потенциальный объем криптовалюты, который россияне могли бы использовать в качестве залога в ломбардах, составляет около 3 трлн руб., оценили в «Неоломбарде». Представитель компании также заявил, что они технически готовы к запуску займов под залог цифровых активов после появления правового режима для таких операций. Свою оценку «Неоломбард» строил на данных Банка России по объемам потоков криптоактивов на биржах, предполагаемо приходящихся на россиян. В I квартале 2025 г. этот показатель достиг 7,3 трлн руб. Если ориентироваться на международную практику, где до 40% криптовалюты хотя бы раз используется в качестве обеспечения, потенциальный объем цифровых активов, которые могут проходить через залоговые механики в России, может оцениваться почти в 3 трлн руб., рассуждает представитель «Неоломбарда».