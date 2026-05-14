Финансы

Потенциальную залоговую базу криптовалют оценили почти в 3 трлн рублей

Она может сформироваться, если ломбардам позволят принимать под обеспечение цифровые валюты и права
Наталья Заруцкая
Криптоломбарды, представляющие собой финансовые учреждения, где в залог принимается криптовалюта, уже давно и успешно функционируют на ведущих мировых биржах / Алексей Орлов / Ведомости

Потенциальный объем криптовалюты, который россияне могли бы использовать в качестве залога в ломбардах, составляет около 3 трлн руб., оценили в «Неоломбарде». Представитель компании также заявил, что они технически готовы к запуску займов под залог цифровых активов после появления правового режима для таких операций. Свою оценку «Неоломбард» строил на данных Банка России по объемам потоков криптоактивов на биржах, предполагаемо приходящихся на россиян. В I квартале 2025 г. этот показатель достиг 7,3 трлн руб. Если ориентироваться на международную практику, где до 40% криптовалюты хотя бы раз используется в качестве обеспечения, потенциальный объем цифровых активов, которые могут проходить через залоговые механики в России, может оцениваться почти в 3 трлн руб., рассуждает представитель «Неоломбарда».

В последнем обзоре финансовой стабильности ЦБ за II–III кварталы 2025 г. данных о потоках криптоактивов уже нет, кроме того, что активность россиян снизилась на 18%. Банк России указал, что оценочная среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на криптобиржах в отчетный период составила 933 млрд руб.

