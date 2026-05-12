Какие инструменты сейчас дают гражданам максимальную доходность

Наиболее высокий процент по классическим вкладам граждане сейчас могут зафиксировать в основном на срок три месяца, средняя ставка по таким депозитам в топ-20 банков составляет 13,27%, а максимальная – 17%, следует из данных «Финуслуг» на 8 мая. Речь идет о депозитах на сумму 100 000 руб., доступных без оформления комбо-продуктов и специальных условий. Но если гражданин хочет зафиксировать высокую ставку на более долгий срок, он может присмотреться к государственным облигациям со сроком погашения 5–8 лет или же фондам денежного рынка, приобретая такие продукты через брокера.