Менеджмент ВТБ выступил за выплату дивидендов в 50% прибыли
Менеджмент ВТБ считает необходимым выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО без каких-либо корректировок, сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов, уточнив, что окончательное решение остается за акционером.
Он добавил также, что менеджмент ВТБ хотел бы придерживаться коэффициента выплат в 50% прибыли не только по итогам 2025 г. Условия выплат будут известны в середине апреля.
18 февраля глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что дискуссия с Банком России о выплате дивидендов складывается непросто, поскольку регулятор заинтересован в большей капитализации банка. «Мы считаем, что надо платить дивиденды <...> на уровне того, что начисляется на депозит», – отмечал Костин.
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в 2025 г. составила 502,1 млрд руб., что на 8,9% меньше рекорда 2024 г., когда показатель достиг 551,4 млрд руб.
Кредитный портфель группы без учета резервов достиг 24,5 трлн руб. (+3,1%). Кредиты физическим лицам сократились на 6,8% до 7,3 трлн руб., одновременно кредиты компаниям выросли на 7,9% до 17,2 трлн руб. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на конец 2025 г. оставалась на низком уровне и составила 3,5%. Средства граждан в ВТБ выросли на 7,7% до 14 трлн руб., а средства компаний сократились на 0,2% до 13,9 трлн руб.
По итогам 2024 г. банк выплатил рекордные дивиденды на общую сумму в 275,75 млрд руб. (по 25,58 руб. на акцию).