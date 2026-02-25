Менеджмент ВТБ выступил за выплату дивидендов в 50% прибыли

Кредитный портфель группы без учета резервов достиг 24,5 трлн руб. (+3,1%). Кредиты физическим лицам сократились на 6,8% до 7,3 трлн руб., одновременно кредиты компаниям выросли на 7,9% до 17,2 трлн руб. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на конец 2025 г. оставалась на низком уровне и составила 3,5%. Средства граждан в ВТБ выросли на 7,7% до 14 трлн руб., а средства компаний сократились на 0,2% до 13,9 трлн руб.