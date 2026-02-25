Чистая прибыль ВТБ в 2025 году превысила 500 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ в 2025 году превысила 500 млрд рублейОна немного превзошла прогнозы топ-менеджеров, хотя и была ниже рекордного уровня 2024 года
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в 2025 г. составила 502,1 млрд руб., что на 8,9% меньше рекорда 2024 г., когда показатель достиг 551,4 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб., но в июне первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль может достичь 500 млрд руб. Возврат на капитал (ROE) снизился до 18,3% с 22,9% в 2024 г.
По итогам 2025 г. чистые процентные доходы ВТБ на фоне жесткой денежно-кредитной политики сократились на 11% до 433,6 млрд руб. Но благодаря снижению ставок в IV квартале эта часть дохода выросла в 2,5 раза до 165,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы в 2025 г. увеличились на 14,2% до 307,1 млрд руб. из-за позитивного эффекта от форексных операций и транзакционных комиссий по обслуживанию трансграничных платежей.
Чистые операционные доходы до формирования резервов достигли 1,2 трлн руб. за весь 2025 г. и выросли на 10,4% соответственно. Резервы за год взлетели в 10 раз и составили 200 млрд руб. на фоне их роспуска в 2024 г. благодаря урегулированию ряда займов в недружественных валютах заемщиков из дружественных юрисдикций, говорится в сообщении банка. По итогам 2025 г. стоимость риска (отражает, сколько банк тратит на резервы под ожидаемые потери по кредитному портфелю) составила 1,1% против 0,3% в 2024 г.
За 2025 г. чистая процентная маржа составила 1,4% против 1,7% за 2024 г., при этом начиная со II квартала она демонстрировала тенденцию к восстановлению. В IV квартале показатель был 2% против 0,8% годом ранее.
Расходы на содержание персонала и административные выросли год к году на 17% до 560 млрд руб. на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, а также масштабирования розничного бизнеса.
Кредитный портфель группы ВТБ без учета резервов достиг 24,5 трлн руб. и вырос за год на 3,1%. В течение 2025 г. группа провела стратегическую оптимизацию кредитного портфеля в условиях высокой ключевой ставки и жестких регуляторных требований, отмечается в релизе: ВТБ нарастил корпоративное кредитование при замедлении розничного сегмента, что, в свою очередь, оптимизировало использование капитала.
Кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 г. на 6,8% до 7,3 трлн руб. Снижение в IV квартале составило 2,1%, в III квартале – 1%, во II квартале – 1,6% и 2,3% в январе – марте. В то же время кредиты компаниям за год выросли на 7,9% (10,6% с учетом валютной переоценки) до 17,2 трлн руб. В IV квартале портфель вырос на 4,2% (4,8%). При этом кредитование среднего и малого бизнеса выросло на 9%, достигнув 4,1 трлн руб., что составляет 17% от совокупного портфеля. В итоге доля розницы в портфеле ВТБ к концу года снизилась до 30% по сравнению с 33% в 2024 г.
Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на конец 2025 г. оставалась на низком уровне и составила 3,5%, «что демонстрирует хорошее качество кредитного портфеля группы ВТБ», говорится в релизе. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 149,1% (138,7% на 31 декабря 2024 г.).
Средства граждан в ВТБ выросли на 7,7% за 2025 г., достигнув 14 трлн руб. (8,9% с учетом валютной переоценки). Средства компаний сократились на 0,2% до 13,9 трлн руб. (3,2%). В течение года в структуре клиентских привлечений происходило постепенное замещение корпоративного фондирования розничным. В итоге доля средств граждан в общем объеме клиентских средств выросла до 50% по сравнению с 48% на конец 2024 г.
По итогам 2024 г. ВТБ выплатил рекордные дивиденды общей суммой 275,75 млрд руб., или в размере 25,58 руб. на акцию. Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. На 1 января групповой норматив общего капитала Н20.0 составил 9,8% (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 9,25%), базового капитала Н20.1 – 6,3% (5,75%), основного капитала Н20.2 – 7,7% (7,25%).
По итогам 2026 г. Пьянов ждет роста прибыли банка на двузначную величину в процентах, говорил он в конце декабря. ВТБ, по словам банкира, является основным бенефициаром снижения процентных ставок, поэтому в 2026 г. ожидается существенное расширение маржи и агрессивный рост чистых процентных доходов. Кроме того, ВТБ продолжит быстрее рынка наращивать базу комиссионных доходов благодаря лидирующим позициям на рынке внешнеторговых платежей и росту эффективности розничного бизнеса, отметил Пьянов.
В конце 2025 г. ВТБ продемонстрировал значительное увеличение чистых процентных доходов благодаря продолжающемуся циклу снижения ключевой ставки, пишут в предварительной записке «Ренессанс капитала» его главный экономист Андрей Мелащенко и младший экономист Анастасия Розенсон. Финансовые результаты ВТБ в 2025 г. в том числе поддержали разовые факторы, такие как признание отложенного налогового актива и роспуск части резервов, отмечают Мелащенко и Розенсон. Аналитики также напомнили, что компания объявила параметры конвертации привилегированных акций первого и второго типов в обыкновенные. Она будет реализована по принципу «номинала к рынку» – за каждую привилегированную будет выдана одна обыкновенная по средневзвешенной цене за 2025 г. в размере 82,67 руб. После конвертации доля государства в банке увеличится до 74,45%, а без этого компромисса – т. е. при конвертации к номиналу – могла бы превысить 80%. Сейчас у государства 50,1% обыкновенных и 80,6% в уставном капитале с учетом префов обоих типов.