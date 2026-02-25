Чистая прибыль ВТБ в 2025 году превысила 500 млрд рублей

В конце 2025 г. ВТБ продемонстрировал значительное увеличение чистых процентных доходов благодаря продолжающемуся циклу снижения ключевой ставки, пишут в предварительной записке «Ренессанс капитала» его главный экономист Андрей Мелащенко и младший экономист Анастасия Розенсон. Финансовые результаты ВТБ в 2025 г. в том числе поддержали разовые факторы, такие как признание отложенного налогового актива и роспуск части резервов, отмечают Мелащенко и Розенсон. Аналитики также напомнили, что компания объявила параметры конвертации привилегированных акций первого и второго типов в обыкновенные. Она будет реализована по принципу «номинала к рынку» – за каждую привилегированную будет выдана одна обыкновенная по средневзвешенной цене за 2025 г. в размере 82,67 руб. После конвертации доля государства в банке увеличится до 74,45%, а без этого компромисса – т. е. при конвертации к номиналу – могла бы превысить 80%. Сейчас у государства 50,1% обыкновенных и 80,6% в уставном капитале с учетом префов обоих типов.