ВТБ представил схему преобразования «префов» в обыкновенные акции

ВТБ представил схему условий конвертации принадлежащих государству привилегированных акций банка в обыкновенные. Она будет реализована по принципу «номинала к рынку», сказал журналистам 20 февраля первый зампред банка Дмитрий Пьянов. За каждую привилегированную будет выдана одна обыкновенная по средневзвешенной цене за 2025 г. – 82,67 руб.
В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению законопроекта об иностранных инвестициях в российские стратегические предприятия. Эти поправки в том числе предусматривают изменения в части конвертации «префов» ВТБ и вносятся в «специальные» законы 173-ФЗ и 351-ФЗ, которые в 2014–2015 гг. регулировали выпуски двух типов «префов». Эти изменения позволят провести прямую конвертацию привилегированных акций ВТБ в обыкновенные, объяснил Пьянов. Предполагается, что на «префы» банка не будут распространяться требования конвертации, установленные законом «Об акционерных обществах», об обмене по номиналу.
Пьянов назвал это условие компромиссным решением для государства. По его словам, была большая дискуссия по оценке стоимости «префов» одного и второго типа в ситуации, когда они некотируемые. Российское законодательство провозглашает базовый принцип «номинал к номиналу» при конвертации. Но ВТБ разработал индивидуальный алгоритм коэффициента конвертации, потому что «номинал к номиналу» – это то, что явно было бы негативно воспринято рынком, пояснил банкир. Номинал привилегированных акций первого типа составляет 0,01 руб., второго типа – 0,1 руб., тогда как номинал обыкновенной акции – 50 руб.
«Префы» ВТБ
После конвертации доля государства в банке увеличится до 74,45%, а без этого компромисса – то есть при конвертации к номиналу – могла бы превысить 80%. Сейчас у государства 50,1% обыкновенных и 80,6% в уставном капитале с учетом «префов» обоих типов. Доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится, добавил Пьянов.
На капитал банка, по словам Пьянова, решение не повлияет, потому что его регуляторный размер останется прежним.
ВТБ ожидает, что в феврале законопроект будет принят во втором и третьем чтении, а в марте подписан президентом. В тот же месяц ВТБ проведет наблюдательный совет, где тот утвердит дату внеочередного собрания акционеров по вопросу конвертации. Сейчас Пьянов ожидает, что голосование состоится в апреле, а уже в начале мая банк зарегистрирует изменения в устав.
По словам Пьянова, к началу мая весь капитал ВТБ будет состоять только из обыкновенных акций после завершения конвертации. Это также важно для выплаты дивидендов за 2025 г. и 2026 г., поскольку на дату отсечения реестра все акционеры, включая государство и миноритариев, будут владеть только обыкновенными акциями.
К вечеру пятницы обыкновенные акции ВТБ на Мосбирже росли на 3,27%, торгуясь по 88,3 руб. за штуку
Цели ВТБ
Одна из целей – упростить структуру капитала, в том числе для аналитического покрытия и сравнительных метрик, сказал Пьянов. А коэффициент обмена («номинал к рынку») позволит сократить количество полученных после конвертации акций. Чем меньше обыкновенных акций появится в результате процедуры обмена, тем выше будет дивиденд на бумагу, сказал Пьянов.
Пьянов также рассказал, что ВТБ также рассматривал «транзакционную» схему конвертации – выкуп «префов» на свой баланс и выпуск новых обыкновенных акций. Этот вариант не требовал изменений в законодательство, но банк от него отказался. В том числе по психологической причине.
«С точки зрения допэмиссии или же прямой конвертации мы видели в прошлом году, какой негатив вызывает – просто психологически, рынок же розничный – дискуссия о дополнительной эмиссии. Поэтому с точки зрения такого субъективного механизма, мне кажется, тот вариант, который сейчас через изменение законодательства и через прямую конвертацию достигается, он тоже освобождает рынок от [мнения] «вот, ВТБ проводит еще допэмиссию, она может быть размывающей». Конвертация точно не размывающая. Поэтому мы ожидаем, что это будет позитивно воспринято», – сказал банкир.
Мнение аналитиков
Скорее всего, при выборе схемы конвертации менеджмент и акционеры ВТБ опирались на наиболее простой с точки зрения юридических процедур путь, подчеркнул старший аналитик «БКС мир инвестиций» Артем Перминов. Даже если бы эта была конвертация с дополнительной эмиссией, оплаченной привилегированными акциями, это никак бы не повлияло на достаточность капитала или долю миноритариев при прочих равных, добавил он.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что если бы банк пошел по пути, закрепленном в нынешнем законодательстве (номинал к номиналу), это привело бы к заметному размытию долей и ущемлению миноритариев, чего руководство банка, согласно его ранним заявлениям, хотело избежать. При выбранной схеме конвертация пройдет по «рыночному» принципу, при этом она не повлияет на показатели достаточности капитала, а также на дивидендный поток для миноритариев.
Перминов оценивает новость как умеренно позитивную – конвертация произойдет с таким коэффициентом, чтобы не ущемить права миноритарных акционеров, и им будет причитаться столько же дивидендов, сколько причиталось бы действовавшем ранее принципе равной дивидендной доходности. Кроме того, по его словам, инвесторы позитивно реагируют на упразднение сложной структуры капитала и механизма распределения дивидендных выплат между «префами» и обыкновенными акциями.
При выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов со стороны ВТБ банк может достичь новых локальных максимумов, прогнозирует Перминов. Дальнейшая динамика будет зависеть уже от финансовых результатов, заключил он.
Додонов из ФГ «Финам» отметил, что в целом решение ВТБ создаст определенный позитивный фон для акций банка на какое-то время. Как минимум тем, что снимается неопределенность, связанная с вопросом конвертации «префов». Другой положительный момент – заметное упрощение структуры капитала, что облегчит определение дивидендов и расчет финансовых мультипликаторов, продолжает аналитик. Далее, считает он, фокус инвесторов переключится на финансовую отчетность и комментарии руководства по поводу дивидендов.