ВТБ представил схему преобразования «префов» в обыкновенные акции

«Префы» ВТБ

У ВТБ существенная часть капитала состоит из двух типов привилегированных акций на общую сумму 521 млрд руб. Дивиденды по этим акциям поступают в Росимущество. Часть «префов» первого типа на 214 млрд руб. размещены в пользу Минфина в 2009 г. в рамках конвертации субординированного депозита от Фонда национального благосостояния. «Префы» второго типа на 307,4 млрд руб. были переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в 2014–2015 гг. во время докапитализации банков через облигации федерального займа. Летом 2025 г. АСВ передало свои «префы» в государственную казну для создания единого пула – тогда же и началась дискуссия о конвертации обоих типов привилегированных бумаг. Минфин начал разработку варианта конвертации «префов» ВТБ через допэмиссию обыкновенных акций осенью 2025 г. Тогда же в Госдуму был внесен законопроект, содержащий поправки, которые позволят конвертировать привилегированные акции банка в обыкновенные.





