Мосбиржа планирует перенос старта утренних торгов на срочном рынке во II квартале

11 февраля Мосбиржа сообщила, что с 23 марта увеличит время проведения торгов на фондовом рынке благодаря корректировке аукциона закрытия. По новым правилам, на рынке акций и паев аукцион закрытия будет начинаться на 15 минут позже, на рынке облигаций – на 5 минут позже. Его продолжительность на обоих рынках снизится до 5 минут.