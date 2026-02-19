Мосбиржа планирует перенос старта утренних торгов на срочном рынке во II квартале
«Московская биржа» собирается во II квартале 2026 г. синхронизировать начало утренней сессии на фондовом и срочном рынках и перенести старт торгов фьючерсами и опционами с 09:00 на 07:00 мск. Об этом заявила «Интерфаксу» управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева.
Патрикеева уточнила, что изменение важно для арбитражеров, торгующих одновременно акциями и производными на них. Они получат дополнительные два часа к возможности заключать сделки на обоих рынках. Клиенты Мосбиржи находятся на территории всей России, включая дальневосточные регионы, для которых раннее утро Москвы – середина рабочего дня.
«Многие инструменты срочного рынка отслеживают цены глобальных активов, которые в утренние часы уже активно торгуются, например, на азиатских площадках. Расширение времени торгов даст дополнительные возможности для реагирования на движения цен таких активов», – добавила она.
Управляющий директор рассказала, что в 2025 г. на утреннюю сессию на срочном рынке пришлось около 7% среднедневного объема торгов, или 30 млрд руб. в день. По ее мнению, синхронизация с рынком акций может положительно сказаться на торговой активности утром на обоих рынках.
Сейчас утренняя сессия на срочном рынке Мосбиржи проходит с 09:00 до 10:00 мск, на фондовом – с 07:00 до 10:00 мск.
11 февраля Мосбиржа сообщила, что с 23 марта увеличит время проведения торгов на фондовом рынке благодаря корректировке аукциона закрытия. По новым правилам, на рынке акций и паев аукцион закрытия будет начинаться на 15 минут позже, на рынке облигаций – на 5 минут позже. Его продолжительность на обоих рынках снизится до 5 минут.