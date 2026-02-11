Мосбиржа расширит время основной торговой сессии на фондовом рынке

9 февраля также сообщалось, что с 28 марта Мосбиржа планирует запустить торги облигациями по выходным. Инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа и наиболее ликвидными корпоративными бумагами в рамках дополнительной сессии с 09:50 до 19:00 мск. Перечень допущенных к торгам инструментов площадка представит до начала запуска. Торги акциями по выходным на Мосбирже проходят с марта прошлого года, с августа – фьючерсами и опционами.