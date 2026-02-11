Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа расширит время основной торговой сессии на фондовом рынке

Ведомости

Мосбиржа с 23 марта 2026 г. увеличит время проведения торгов на фондовом рынке за счет корректировки аукциона закрытия. Об этом сообщила торговая площадка.

Согласно новым правилам, на рынке акций и паев аукцион закрытия будет начинаться на 15 минут позже, на рынке облигаций – на 5 минут позже. При этом его продолжительность на обоих рынках сократится до 5 минут.

Изменения позволят синхронизировать время проведения основной торговой сессии рынка акций с расписанием торгов на рынке облигаций и срочном рынке, что, как отмечают на бирже, должно повысить удобство кросс-рыночной торговли.

После вступления изменений в силу регламент аукциона закрытия на фондовом рынке будет следующим: окончание торгового периода – в 18:55, аукцион закрытия – с 18:55 до 19:00.

9 февраля также сообщалось, что с 28 марта Мосбиржа планирует запустить торги облигациями по выходным. Инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа и наиболее ликвидными корпоративными бумагами в рамках дополнительной сессии с 09:50 до 19:00 мск. Перечень допущенных к торгам инструментов площадка представит до начала запуска. Торги акциями по выходным на Мосбирже проходят с марта прошлого года, с августа – фьючерсами и опционами.

