Мосбиржа запустит торги облигациями по выходным с 28 марта

6 февраля «Ведомости» со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков Банка России писали, что в 2025 г. россияне купили рекордные за все время объемы ОФЗ и корпоративных бумаг. В прошлом году розничные инвесторы приобрели ОФЗ на первичных и вторичных биржевых торгах на 490 млрд руб., что стало крупнейшим показателем в истории (в 2024 г. купили на 196 млрд руб., в 2023 г. – на 183 млрд руб.).