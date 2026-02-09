Мосбиржа запустит торги облигациями по выходным с 28 марта
Московская биржа анонсировала допуск облигаций к торгам в выходные дни с 28 марта.
Инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) и наиболее ликвидными корпоративными облигациями в рамках дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск. Перечень бумаг, допущенных к торговле в выходные, площадка представит до начала торгов.
Торги акциями в выходные дни проходят на Мосбирже с марта прошлого года, с августа – фьючерсами и опционами. Среднедневной объем торгов акциями в выходные составляет 7% от среднедневного объема торгов в будни, фьючерсами и опционами – 2,5%.
6 февраля «Ведомости» со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков Банка России писали, что в 2025 г. россияне купили рекордные за все время объемы ОФЗ и корпоративных бумаг. В прошлом году розничные инвесторы приобрели ОФЗ на первичных и вторичных биржевых торгах на 490 млрд руб., что стало крупнейшим показателем в истории (в 2024 г. купили на 196 млрд руб., в 2023 г. – на 183 млрд руб.).
15 января Мосбиржа сообщила, что общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на площадке в 2025 г. достиг рекордных 42 трлн руб. против 38,5 трлн руб. в 2024 г. Всего было размещено 1200 выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 трлн руб.