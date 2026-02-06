Россияне в 2025 году вложили в облигации рекордные 1,7 трлн рублей

Государственные бумаги со средним сроком погашения, по мнению банка, выглядят менее привлекательно в сравнении с долгосрочными. По оценкам «Альфы», в 2026 г. они могут обеспечить совокупный доход в диапазоне 20–21%. Флоатеры в виде ОФЗ в то же время сохраняют интерес для краткосрочных инвестиций, требующих высокой ликвидности: они могут предложить чуть более высокую доходность, чем фонды денежного рынка, и более высокую ликвидность по сравнению с корпоративными флоатерами, считают аналитики банка. Вместе с этим по ожидаемой доходности в 2026 г. эти бумаги уступают длинным ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в прогнозе «Альфы».