Россияне в 2025 году вложили в облигации рекордные 1,7 трлн рублей

Россияне в 2025 году вложили в облигации рекордные 1,7 трлн рублейОбъемы покупок и ОФЗ, и корпоративных бумаг оказались максимальными за все время, отмечает Центробанк
В 2025 г. российские граждане приобрели рекордные за всю историю объемы облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных бумаг, пишет Центробанк в обзоре рисков финансовых рынков.
За прошлый год розничные инвесторы приобрели ОФЗ на первичных и вторичных биржевых торгах на 490 млрд руб., что стало крупнейшим показателем в истории (в 2024 г. купили на 196 млрд руб., в 2023 г. – на 183 млрд руб.). В предыдущие годы население вкладывало в ОФЗ гораздо меньше: 196 млрд руб. в 2024 г., 183 млрд руб. – в 2023 г.
Чистые вложения физлиц с учетом погашений в 2025 г. составили 392 млрд руб. – 6% от суммарных нетто-заимствований Минфина за год, пишет ЦБ.
В январе 2026 г. на вторичных торгах физические лица купили ценных бумаг Минфина на 34,2 млрд руб., что ниже средних значений 2025 г. (35,9 млрд руб. в месяц), сообщил ЦБ.
На рынке корпоративного долга граждане в 2025 г. купили облигаций на сумму 1,26 трлн руб. – также рекордный показатель, он более чем в 2 раза выше результатов 2024 г. Чистые вложения населения в облигации компаний за аналогичный период выросли на 443 млрд руб. до 3,9 трлн руб., пишет ЦБ.
Объем торгов облигациями на Московской бирже в 2025 г. достиг рекордных 42 трлн руб., сообщала площадка. Вложения частных инвесторов в 2025 г., по данным биржи, превысили 2,1 трлн руб. (73,5% – в корпоративные облигации, 26,5% – в ОФЗ и региональные бумаги). Показатель вырос в 2,4 раза – в 2024 г. нетто-покупки этой категории инвесторов были 859,3 млрд руб.
Портфель долговых инструментов состоятельных клиентов ВТБ увеличился за 2025 г. в 2,7 раза на 813 млрд руб., достигнув 1,2 трлн руб., говорит представитель ВТБ: этот рост был вызван повышенным интересом как к корпоративным, так и к государственным облигациям, которые в текущих условиях воспринимаются как инструменты с надежной и предсказуемой доходностью. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные процентные ставки сделали этот класс активов ключевым фактором роста всего рынка частных инвестиций.
Весь совокупный портфель инвестиционных инструментов состоятельных клиентов ВТБ на фондовом рынке вырос в 1,4 раза, достигнув 2,6 трлн руб., сообщил представитель банка. Основной рост был обеспечен за счет облигаций и паевых фондов, в то же время доля акций снизилась.
В стратегии Альфа-банка говорится, что в приоритете на 2026 г. длинные ОФЗ и корпоративные облигации, поскольку они являются главными бенефициарами смягчения денежно-кредитной политики. В 2026–2027 гг. «Альфа» ожидает, что доход по длинным ОФЗ превысит 25% годовых на фоне дальнейшего снижения процентных ставок.
Государственные бумаги со средним сроком погашения, по мнению банка, выглядят менее привлекательно в сравнении с долгосрочными. По оценкам «Альфы», в 2026 г. они могут обеспечить совокупный доход в диапазоне 20–21%. Флоатеры в виде ОФЗ в то же время сохраняют интерес для краткосрочных инвестиций, требующих высокой ликвидности: они могут предложить чуть более высокую доходность, чем фонды денежного рынка, и более высокую ликвидность по сравнению с корпоративными флоатерами, считают аналитики банка. Вместе с этим по ожидаемой доходности в 2026 г. эти бумаги уступают длинным ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в прогнозе «Альфы».
Средняя доходность в сегменте корпоративных облигаций в 2026 г.может составить 18–19%, прогнозитруют аналитики банка. На конец 2025 г., по данным банка, спред доходности между высококачественными облигациями и бумагами второго и третьего эшелонов оставался высоким. В 2026 г. на фоне снижения процентных ставок ожидается его сужение, особенно в верхнем сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами от BB+ до BBB.