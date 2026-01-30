Аналитики объяснили резкое падение цен на золото и серебро

Когда цены на золото за месяц увеличиваются более чем на 20%, а на серебро – более чем на 40%, это указывает на возникновение на рынке драгоценных металлов сложной ситуации, вызванной совокупностью спекулятивных и фундаментальных факторов, считают в «Финаме». Сейчас, по словам Потавина, трудно определить, какая доля роста стоимости золота обусловлена спекулятивным спросом и стремлением участников рынка присоединиться к «золотому ралли», а какая часть инвесторов приобретает металл исключительно для защиты своих средств. Это связано с тем, что мировая финансовая система находится в процессе трансформации, и пока неясно, какие результаты это принесет в будущем. Именно эти факторы, по словам аналитика, будут определять среднесрочные настроения инвесторов по отношению к золоту в 2026 г.