Аналитики объяснили резкое падение цен на золото и серебро

Аналитики объяснили резкое падение цен на золото и сереброКоррекцию связывают с восстановлением доллара после объявления нового главы ФРС США
На торгах 30 января 2026 г. золото и серебро резко подешевели. Февральский фьючерс на золото упал на 8% по сравнению с максимальным значением предыдущего дня – $5615 за тройскую унцию, свидетельствуют данные Comex. Мартовский фьючерс на серебро также упал в цене примерно на 10% по сравнению с предыдущим максимумом в $120.
Несмотря на снижение, золото демонстрирует самый большой месячный прирост с 1999 г. после достижения нескольких исторический максимумов. С начала 2026 г., по данным на 28 января, февральский фьючерс на золото подорожал на 20%. Стоимость серебра с поставкой в марте, в то же время, выросла на 66%.
Причины коррекции
Одной из причин снижения цен на золото и серебро могла стать информация о том, что 30 января президент США Дональд Трамп объявит нового председателя ФРС – Кевина Уорша, считает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это снизило опасения инвесторов относительно независимости Федрезерва, рисков быстрого снижения ключевой ставки и нового витка инфляции в США, объясняет он. В результате на глобальном рынке доллар прервал падение: индекс DXY, который показывает отношение стоимости доллара к корзине из шести мировых валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), поднялся с 95,7 до 96,4 пункта.
Значительное изменение в цене на драгметаллы с сообщением о том, что администрация Трампа готовится выдвинуть Уорша на пост главы ФРС, также связывает и агентство Bloomberg. С этим мнением согласен и аналитик «Финама» Александр Потавин, отмечающий, что участники рынка воспользовались этим моментом для фиксации прибыли после значительного роста цен на драгоценные металлы в январе.
В конце января ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Затягивание паузы в смягчении денежно-кредитной политики в США может привести к укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, что, в свою очередь, может вызвать снижение цен на золото, считает Потавин.
Васильев подчеркнул, что корректировка и консолидация являются естественными этапами любого роста. После таких подъемов цены почти никогда не уходят в боковик на максимумах, добавил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин. Спекулятивные позиции, активное использование кредитного плеча и возросший интерес со стороны частных инвесторов привели к значительным колебаниям цен на драгоценные металлы, добавляет директор департамента управления благосостоянием УК «АФ капитал» Руслан Клышко. По его словам, рынок, который ранее демонстрировал почти вертикальный рост, начал проявлять признаки перегрева. Также стоит отметить, что ужесточение требований для маржинальных сделок на бирже CME в январе вызвало волну ликвидаций.
Что будет с ценами дальше
Когда цены на золото за месяц увеличиваются более чем на 20%, а на серебро – более чем на 40%, это указывает на возникновение на рынке драгоценных металлов сложной ситуации, вызванной совокупностью спекулятивных и фундаментальных факторов, считают в «Финаме». Сейчас, по словам Потавина, трудно определить, какая доля роста стоимости золота обусловлена спекулятивным спросом и стремлением участников рынка присоединиться к «золотому ралли», а какая часть инвесторов приобретает металл исключительно для защиты своих средств. Это связано с тем, что мировая финансовая система находится в процессе трансформации, и пока неясно, какие результаты это принесет в будущем. Именно эти факторы, по словам аналитика, будут определять среднесрочные настроения инвесторов по отношению к золоту в 2026 г.
Резкий рост металлов в декабре 2025 г. и январе 2026 г. привлекает все больше новых игроков, рассказал инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Приток новых денег, по его словам, поддерживает рост, но при этом способствует повышению волатильности и ухудшает предсказуемость дальнейшей динамики. Для компаний-экспортеров очень важным фактором остается динамика курса рубля, добавил он.
Совкомбанк ожидает умеренной коррекции в цикле роста золота, а не нисходящего тренда. После происходящей сейчас коррекции цены на драгоценный металл могут продолжить рост. Банк также сохраняет позитивный взгляд на золото и ожидает его рост до уровня $5500-6000 за унцию в 2026 г.
«БКС мир инвестиций» ожидает, что в 2026 г. цена на золото достигнет $4830 за унцию, рассказал аналитик компании Николай Масликов. В ВТБ ожидают, что цена на золото может вернуться к долгосрочным фундаментальным уровням ниже $4000 за тройскую унцию в перспективе 2-3 лет.
Что делать инвестору
Если актив есть в портфеле, целесообразно держать его в качестве защитного актива, а не спекулятивного, считает Масликов из БКС.
На длинном горизонте фундаментальные причины роста золота сохраняются. В случае глубоких просадок драгметалл вновь может рассматриваться для покупки, уточнили в «Альфа-инвестициях». Карпунин добавил, что традиционно золоту отводят до 10–15% портфеля, но оптимальная доля всегда индивидуальна и зависит от риск-профиля инвестора. Клышко считает, что набирать позицию целесообразно поэтапно. Оптимальными инструментами для инвесторов, по его мнению, остаются биржевые фонды, производные финансовые инструменты на Московской бирже, физическое золото и акции золотодобытчиков.
Инвестирование в нефизическое золото сопряжено с некоторыми особенностями, подчеркнул Потавин. Речь идет о том, что обезличенные металлические счета (ОМС) не защищены страховкой. Кроме того, банки могут устанавливать различный спред между ценой покупки и продажи металла (но такое же правило работает и для физических покупок). При покупке акций или облигаций особое внимание, по словам аналитика, стоит уделить выбору брокера и эмитента – если инвестор не готов разбираться в нюансах работы с ценными бумагами, возможно, стоит ограничиться открытием ОМС.
Среди российских золотодобытчиков на Мосбирже обращаются акции компаний «Полюс», «Южуралзолото» и «Селигдар». На торгах в пятницу к вечеру акции «Полюса» на Мосбирже снижались на 4,11%, ЮГК – на 9,08%, «Селигдара» – на 8,11%.