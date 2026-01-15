Объем торгов облигациями на Мосбирже в 2025 году составил 42 трлн рублей
Суммарный объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в 2025 г. достиг рекордных 42 трлн руб. против 38,5 трлн руб. годом ранее.
Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на площадке в прошлом году составил 22,7 трлн руб., включая однодневные облигации объемом 3,9 трлн руб. На Мосбирже было размещено 1,2 тыс. выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 трлн руб.
Общий объем вторичных торгов облигациями на площадке за год составил 19,4 трлн руб. по сравнению с 10 трлн руб. в 2024 г. Суммарный объем операций физлиц на рынке облигаций достиг 5,2 трлн руб. против 3,6 трлн руб. в предыдущем году. Их доля в общем объеме торгов облигациями составила 31,3% относительно 34% годом ранее. Вложения частных инвесторов в облигации превысили 2,1 трлн руб. (73,5% – в корпоративные облигации, 26,5% – в ОФЗ и региональные облигации). Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК) с облигациями составил 2,9 трлн руб. (1,9 трлн рублей в 2024 г.).
По данным Cbonds на 13 января 2026 г., объем рынка российских облигаций, включая структурные продукты и секьюритизацию, в прошлом году увеличился на 20,69% по сравнению с 2024 г. до 66,2 трлн руб.
По итогам декабря 2025 г. объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 3,38% относительно ноября и достиг 35,5 трлн руб. В годовом выражении рынок корпоративных бондов возрос на 14,45%. В декабре на российский корпоративный рынок вышли 116 эмитентов с 312 новыми выпусками, включая ЦФА. Объем рынка государственных облигаций за месяц увеличился на 2,65% по сравнению с месяцем ранее до 30 млрд руб. За год рынок ОФЗ вырос на 29,76% год к году.