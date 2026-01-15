Объем торгов облигациями на Мосбирже в 2025 году составил 42 трлн рублей

Общий объем вторичных торгов облигациями на площадке за год составил 19,4 трлн руб. по сравнению с 10 трлн руб. в 2024 г. Суммарный объем операций физлиц на рынке облигаций достиг 5,2 трлн руб. против 3,6 трлн руб. в предыдущем году. Их доля в общем объеме торгов облигациями составила 31,3% относительно 34% годом ранее. Вложения частных инвесторов в облигации превысили 2,1 трлн руб. (73,5% – в корпоративные облигации, 26,5% – в ОФЗ и региональные облигации). Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК) с облигациями составил 2,9 трлн руб. (1,9 трлн рублей в 2024 г.).