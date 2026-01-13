Объем рынка российских облигаций увеличился на 20,69% в 2025 году

12 января Московская биржа сообщила, что общий объем торгов на рынках площадки в декабре 2025 г. вырос на 36,6% год к году до 194,4 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями за месяц составил 4,3 трлн руб., среднедневной объем – 195,2 млрд руб. За это время на бирже размещено 199 облигационных займов на 2,4 трлн руб., включая размещение однодневных облигаций на 295 млрд руб.