Объем рынка российских облигаций увеличился на 20,69% в 2025 году
Объем рынка российских облигаций, включая структурные продукты и секьюритизацию, по результатам 2025 г. вырос на 20,69% относительно предыдущего года и составил 66,2 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Cbonds.
По итогам декабря прошлого года объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 3,38% по сравнению с ноябрем и достиг 35,5 трлн руб. В годовом выражении рынок корпоративных бондов показал рост на 14,45%. В декабре на российский корпоративный рынок вышли 116 эмитентов с 312 новыми выпусками, включая цифровые финансовые активы (ЦФА).
Объем рынка государственных облигаций за месяц вырос на 2,65% относительно ноября до 30 млрд руб. По итогам года рынок ОФЗ увеличился на 29,76% год к году.
Объем рынка муниципальных облигаций составил 609 млрд руб. по состоянию на конец декабря.
12 января Московская биржа сообщила, что общий объем торгов на рынках площадки в декабре 2025 г. вырос на 36,6% год к году до 194,4 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями за месяц составил 4,3 трлн руб., среднедневной объем – 195,2 млрд руб. За это время на бирже размещено 199 облигационных займов на 2,4 трлн руб., включая размещение однодневных облигаций на 295 млрд руб.